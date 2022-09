Projekt: firmy ponadnarodowe będą ujawniać dane o podatkach zapłaconych w każdym kraju UE odrębnie

Resort finansów planuje nowelizację ustawy o rachunkowości, której celem jest implementacja przepisów UE nakazujących firmom ponadnarodowym publikację danych o zapłaconym CIT w każdym kraju unijnym – wynika z informacji opublikowanej w piątek na stronie KPRM.

"Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ma na celu implementację do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2101 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały" - stwierdzono w informacji o planowanej nowelizacji ustawy o ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, która została opublikowana w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Zgodnie z dyrektywą, duże przedsiębiorstwa wielonarodowe z UE mają obowiązek publicznego ujawnienia informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji związanych z podatkami w podziale na poszczególne kraje. W przypadku, gdy takie duże przedsiębiorstwo wielonarodowe nie podlega przepisom państw członkowskich UE obowiązek ten został nałożony na ich średnie i duże jednostki zależne z UE albo oddziały utworzone w UE.

"Warunkiem stosowania przepisów dyrektywy 2021/2101 jest spełnienie przez przedsiębiorstwo wielonarodowe przede wszystkim progu przychodowego. Przepisy te znajdą zastosowanie w przypadku, gdy skonsolidowane przychody jednostki dominującej najwyższego szczebla grupy kapitałowej albo przychody jednostki samodzielnej przekraczają w kolejnych dwóch latach kwotę 750 mln euro" - podano w informacji na stronach kancelarii premiera.

Dodano, że dane zawarte w sprawozdaniu o zapłaconym podatku dochodowym będą musiały być ujawniane odrębnie dla wszystkich państw UE, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność, a także dla jurysdykcji podatkowych, które nie przestrzegają standardów dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych, czyli rajów podatkowych.

"Wdrożenie proponowanych zmian doprowadzi do większej przejrzystości publicznej, w szczególności geograficznego powiązania miejsca płacenia podatku od osób prawnych z miejscem faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej, propagowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w celu przyczynienia się do dobrobytu dzięki płaceniu podatków w miejscu osiągania przychodów oraz większej przejrzystości w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw w krajach, które nie przestrzegają międzynarodowych norm w zakresie dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych" - stwierdzono w informacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych.

Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości powinien zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2022 r. - poinformowano.

