Projekt: Gaz-System zostanie operatorem magazynów gazu

Projekt zmiany Prawa energetycznego, zakładający powierzenie funkcji Operatora Systemu Magazynowego Gazu (OSMG) operatorowi systemu przesyłowego gazu Gaz-Systemowi trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Obecnie OSMG jest spółka Gas Storage Poland z grupy kapitałowej PGNiG, która jest także właścicielem magazynów gazu. Projektowane przepisy przewidują powierzenie funkcji OSMG spółce akcyjnej, której wyłącznym akcjonariuszem jest Skarb Państwa lub podmiot będący w 100 proc. własnością takiej spółki.

Jak wynika z wpisu do Wykazu, powyższe warunki spełnia w szczególności operator systemu przesyłowego gazowego (Gaz-System - PAP). Powierzenie mu funkcji OSMG przyczyniłoby się do poprawy zarządzania systemem przesyłowym, zagwarantowania efektywnego wykorzystania istniejących pojemności magazynowych oraz budowy nowych magazynów gazu ziemnego odpowiadających potrzebom rynkowym i wymaganiom regulacyjnym - napisano.

Aktualnie obowiązująca decyzja Prezesa URE o wyznaczeniu Gas Storage Poland jako OSMG wygasa z dniem 31 maja 2022 r. - przypomniano.

Jak podkreśla się we wpisie, ze względu na przewidywany znaczący wzrost konsumpcji gazu konieczne jest zapewnienie mechanizmu efektywnego zarządzania instalacjami magazynowymi i planowania rozbudowy istniejących pojemności magazynowych. W zależności od dynamiki wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny w gospodarce dodatkowe pojemności konieczne do wybudowania wynoszą do 2,5 mld m sześc. przy obecnie dostępnych pojemnościach wynoszących 3,174 mld m sześć.

