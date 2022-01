Projekt: MF chce wydłużyć terminy sporządzania niektórych sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów chce wydłużyć terminy sporządzania m.in. sprawozdań finansowych przez przedsiębiorców, spółki i jednostki samorządu terytorialnego. Na stronach RCL w poniedziałek opublikowano projekt rozporządzenia w tej sprawie.

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

"W bieżącym okresie na sytuację epidemiczną wywołaną kolejną falą pandemii COVID-19 i znacznym wzrostem zachorowań (zwiększenie absencji pracowników) nałożyło się również zwiększenie zaangażowania służb finansowo-księgowych we wdrażanie zapisów nowego systemu podatkowego. W związku z powyższym wystąpi ryzyko, że księgowi nie zdążą w terminie sporządzić sprawozdań finansowych - do 31 marca 2022 r." - napisano w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu.

Jak napisano w OSR, projekt przewiduje wydłużenie odpowiednio o trzy miesiące lub o miesiąc niektórych terminów wynikających z przepisów o rachunkowości dotyczących: inwentaryzacji; sporządzenia zestawienia obrotów i sald; sporządzenia sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz zatwierdzenia dla wybranych jednostek. Rozporządzanie przewiduje również wydłużenie terminów dotyczących sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności, skonsolidowanego sprawozdania z płatności, sprawozdania nt. informacji niefinansowych oraz sprawozdania grupy kapitałowej nt. informacji niefinansowych.

W projekcie proponuje się również wydłużenie terminów dla podatników prowadzących księgi rachunkowe, zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego i przekazania go za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w postaci elektronicznej, odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

"Przedstawione powyżej zmiany dotyczące wydłużenia określonych terminów będą miały zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2022 r. Wydłużenie terminu przypadającego w 2022 r. o 30 dni dotyczy również sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego (...)" - stwierdzono w OSR do projektu rozporządzenia.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl