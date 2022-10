Projekt: MF wydłuża okres stosowania starych druków do dokumentowania kontroli przewozu towarów

Ministerstwo Finansów chce wydłużyć okres stosowania druków, które służą do dokumentowania kontroli przewozu towarów – wynika z projektu rozporządzenia.

W czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów.

Resort wyjaśnił, że bez zmiany rozporządzenia konieczna byłaby utylizacja kilkuset tysięcy sztuk druków ścisłego zarachowania o łącznej wartości około 70 tysięcy złotych.

Zgodnie z projektem, do dokumentowania kontroli będzie można stosować druki takie jak: pokwitowanie pobrania kaucji w formie gotówkowej, pokwitowanie zatrzymania środka transport, pokwitowanie zatrzymania towaru oraz potwierdzenie usunięcia zamknięć urzędowych aż do wyczerpania się ich zapasów. W obecnie obowiązującym rozporządzeniu stosowanie tych druków jest ograniczone do końca tego roku.

"W ramach prac nad projektem rozporządzenia, dokonano sprawdzenia aktualnych zapasów magazynowych druków będących w posiadaniu Krajowej Administracji Skarbowej. Mając na uwadze interes ekonomiczny i racjonalne wykorzystanie środków przeznaczonych poprzednich latach na zakup druków ścisłego zarachowania, podjęto decyzję o konieczności wydłużenia możliwości ich stosowania" - czytamy w uzasadnieniu.

"Wyżej wymienione druki ścisłego zarachowania, są wydawane w określonych rozporządzeniem przypadkach - nie ma możliwości precyzyjnego oszacowania, jak często będą wydawane i tym samym jak długo będą zużywane aktualne ich zapasy. Koszt utylizacji druków oraz odtworzenia ich zapasu w jednostkach KAS oraz jednostkach organizacyjnych pozostałych służb wykorzystujących przedmiotowe druki (Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego) jest zbędny" - stwierdzono w uzasadnieniu.

MF podało, że rozporządzenie ma wejść w życie w 14 dni od jego ogłoszenia.

Tak polskie firmy ratują się przed inflacją. Zobacz, co mówią prezesi na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl