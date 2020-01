Projekt Ministerstwa Cyfryzacji i Facebook’a w Konkursie WSIS Prizes 2020

Usługa odwołania się od decyzji portalu, to pierwszy - zgłoszony do konkursu ITU WISIS Prizes - projekt, który powstał we współpracy Ministerstwa Cyfryzacji i Facebook'a - poinformował we wtorek resort cyfryzacji.

"Zbudowaliśmy tę usługę w przekonaniu, że wolność słowa jest kluczowa dla rozwoju społeczeństwa, a umożliwienie każdemu człowiekowi swobodnej wypowiedzi to pozytywna siła zwiększająca różnorodność idei, którymi ludzie dzielą się w ramach publicznego dyskursu. Osiągnięcie równowagi pomiędzy tymi wartościami a zapewnieniem bezpieczeństwa użytkownikom stanowi niezwykle trudne i stale ewoluujące wyzwanie" - powiedział cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Resort cyfryzacji przypomina, że udział w konkursie organizowanym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) - jedną z agend ONZ - bierze udział od 2014 r.

"W 2018 r. udało nam się zwyciężyć z projektem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, który został uznany za najlepszy na świecie w swojej kategorii" - powiedziała cytowana w komunikacie wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

"Tegoroczna edycja jest dla nas szczególnie istotna. Tym razem zgłosiliśmy projekt, który jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem na świecie. Usługę, która startuje w konkursie WSIS Prizes 2020, uruchomiliśmy w grudniu 2018 r. Pozwala na dodatkową weryfikację decyzji portalu np. na temat zawieszenia działania konta, czy poszczególnych postów usuniętych ze względu na ich nieprzyzwoity charakter. Decyzję o przywróceniu treści, profilu lub strony podejmuje Facebook - niezależnie, w oparciu o +Standardy społeczności+" - dodała.

Ministerstwo przypomina, że według stanu na dzień zgłoszenia projektu (29.11.2019), zarejestrowano przeszło 1100 zgłoszeń z czego niemal 35 proc. zakończyło się przywróceniem usuniętych treści.