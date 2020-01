Projekt: myśliwi będą mogli polować na dziki tylko z odkażonym sprzętem

Podczas polowania na dziki myśliwi będą musieli używać odkażonego sprzętu i obuwia, a patroszenie zabitych zwierząt będzie się musiało odbywać na powierzchni nadającej się do mycia - zakłada projekt rozporządzenia ministra rolnictwa.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik.

Obowiązek bioasekuracji podczas polowań oraz odstrzału sanitarnego zwierząt łownych wprowadziła nowelizacja ustawy z 20 grudnia 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Projekt rozporządzenia określa zasady tej bioasekuracji.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, przestrzeganie zasad bioasekuracji przez myśliwych jest kluczowe ze względu na ASF. Wirus ten cechuje się odpornością na działanie czynników środowiskowych (temperatury) i czynników chemicznych, co sprzyja jego przenoszeniu nawet na znaczne odległości.

Resort rolnictwa zwraca uwagę, że wirus obecny jest we wszystkich płynach ustrojowych, wydalinach i wydzielinach chorych zwierząt. W przypadku wystąpienia zakażenia w populacji dzików na danym terenie łatwo dochodzi więc do skażenia środowiska naturalnego, jeszcze zanim dojdzie do padnięć chorych sztuk, co z kolei powoduje zakażenie następnych osobników.

Według projektowanego rozporządzenia na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, podczas polowania lub ostrzału sanitarnego dzików myśliwi muszą używać oczyszczonego i odkażonego sprzętu oraz obuwia, a także odzieży poddanej procesowi mającemu na celu inaktywację wirusa.

Nowe przepisy zakładają, że patroszenie odstrzelonych dzików będzie się mogło odbywać na powierzchni nadającej się do mycia i odkażania lub materiale nieprzepuszczalnym, który po wykorzystaniu zostanie unieszkodliwiony. Zakładają też przeprowadzenie odkażeń miejsc patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydalinami dzika. Transport odstrzelonego dzika wraz ze wszystkimi jego częściami, w tym narządami wewnętrznymi, będzie musiał być w szczelnych pojemnikach lub workach.

Ponadto, projektowane przepisy nakazują dokonanie czyszczenia i odkażenia przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się choroby, w tym narzędzi i noży używanych podczas patroszenia. Należy również przeprowadzić mycie i odkażanie środka transportu oraz pojemników, w których znajdowały się odstrzelone dziki lub ich części po każdym transporcie.

Tusze i wszystkie części ciała odstrzelonych dzików należy przechowywać tak, by nie było bezpośredniego kontaktu z tuszami i częściami ciała pozostałych gatunków zwierząt łownych.