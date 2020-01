Projekt: niezakończone postępowania koncesyjne sprzed 2015 r. – na starych zasadach

Postępowania koncesyjne dotyczące poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin stałych, wszczęte przed 31 grudnia 2014 r. i dotąd niezakończone, będą toczyć się na zasadach sprzed uchwalonej w 2014 r. noweli Prawa geologicznego i górniczego – zakłada projekt kolejnej noweli tej ustawy.

W środę podczas posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa odbyło się pierwsze czytanie poselskiego, popieranego przez resort klimatu projektu nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego w tym zakresie. Komisja zarekomendowała przyjęcie projektu, który jeszcze w środę późnym południem ma być rozpatrzony przez Sejm na plenarnym posiedzeniu. Sprawozdawcą projektu będzie posłanka PiS Anna Paluch.

Nowelizacja z 2014 r. zmieniła zasady prowadzenia postępowań koncesyjnych. Nadal toczyły się jednak postępowania wszczęte na starych zasadach, których rozstrzygnięcia były zaskarżane do sądów administracyjnych: wojewódzkich i naczelnego. Kilka spraw, po uchyleniu decyzji przez sądy, wróciło do organu koncesyjnego (resortu środowiska, a obecnie klimatu) i nie da się ich rozstrzygnąć na nowych zasadach.

Przedstawicielka wnioskodawców projektu posłanka Beata Mateusiak-Pielucha (PiS) przekonywała, że doprecyzowanie, iż do postępowań wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie nowelizacji z 2014 r. stosuje się stare przepisy, pozwoli zakończyć toczące się postępowania koncesyjne, co jest w interesie przedsiębiorców.

Podobnego zdania jest wiceminister klimatu, główny geolog kraju Piotr Dziadzio, który tłumaczył, że obecnie nie ma możliwości zakończenia dawnych postępowań z wykorzystaniem nowych przepisów. "Ustawa uporządkuje i pozwoli zakończyć postępowania koncesyjne bez szkody dla jakiegokolwiek przedsiębiorcy" - zapewnił.

"Zakończenie tych postępowań leży w interesie publicznym. W tym przypadku organ koncesyjny - Ministerstwo Klimatu - musi mieć pewność, jakie przepisy powinien zastosować, żeby nie powtórzyło się, że znowu sądy administracyjne uchylą nasze decyzje. Nowych przepisów nie da się zastosować (...). Popieramy projekt, żeby te postępowania toczyły się na przepisach dotychczasowych" - mówił główny geolog kraju.

"Chcemy to uporządkować, aby nie pozwolić sobie na kolejne uchylenia" - dodał wiceminister Dziadzio. Podkreślił, że rozstrzyganie spraw na starych zasadach w niczym nie narusza praw przedsiębiorców - wydane decyzje znów będą mogły być zaskarżone do sądów administracyjnych.

"To jest w interesie tych stron; strony dawały nam do zrozumienia, że chciałyby, żeby postępowania były zakończone na podstawie przepisów dotychczasowych, to są jasne reguły" - powiedział wiceszef resortu klimatu. Podkreślił, że w drugiej instancji - bo na tym etapie są obecnie stare postępowania - nie da się już zastosować obecnie obowiązującej przy udzielaniu koncesji zasady "open door".

Paweł Świerk z Ministerstwa Klimatu tłumaczył, że w sytuacji, kiedy po decyzji sądów sprawy koncesyjne wróciły do ministerstwa, pojawił się problem, jakie przepisy zastosować do ich zakończenia, wobec braku przepisów przejściowych. Generalna zasada stanowi, że stosuje się przepisy nowe.

"Jednak w tym przypadku przepisów nowych nie da się zastosować w drugiej instancji, ponieważ całkowicie zmieniła się ocena wniosków koncesyjnych, ocena prowadzenia postępowań. Dlatego, naszym zdaniem, konieczne jest wprowadzenie przepisu przejściowego, który wprost by wskazał, na podstawie jakich przepisów możemy zakończyć te postępowania koncesyjne, aby nie było żadnych wątpliwości ani po stronie organu, ani później po stronie sądów administracyjnych" - wyjaśnił przedstawiciel ministerstwa.

Wątpliwości w sprawie projektu nowelizacji zgłosiło sejmowe biuro legislacyjne, wskazujące na możliwość naruszenia zasady, iż prawo nie powinno działać wstecz. Biuro legislacyjne postulowało szczegółowe zbadanie sprawy przez Biuro Analiz Sejmowych. Opowiadali się za tym także posłowie opozycji, wnioskujący o przerwę w obradach komisji do czasu wyjaśnienia wątpliwości prawnych oraz dostarczenia posłom szczegółowych informacji, jakich postępowań dotyczy nowelizacja. Wniosek we tej sprawie został jednak w komisji odrzucony.

Posłowie opozycji wskazywali także, że projekt - wniesiony jako poselski - nie był konsultowany z pięcioma instytucjami, które powinny się w tej sprawie wypowiedzieć.