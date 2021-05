Projekt noweli o charakterystyce energetycznej budynków na RCL

Projekt noweli o charakterystyce energetycznej budynków, która ma wprowadzić m.in skuteczny system informowania nabywców i najemców nieruchomości o charakterystyce energetycznej budynków opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Przepisy mają wejść w życie w III kw. br.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wynikają, jak czytamy w uzasadnieniu projektu, z potrzeby dostosowania rozwiązań prawnych do wymogów wynikających z dyrektywy UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, a także "z konieczności poprawy skuteczności obecnego systemu oceny efektywności energetycznej budynków w Polsce".

Jak podkreślono w Ocenie Skutków Regulacji, obowiązujące obecnie przepisy krajowe "w przeszłości budziły wątpliwości służb Komisji Europejskiej w zakresie pełnego wdrożenia postanowień dyrektywy 2010/31/UE".

Zaznaczono, że projekt wdraża przepisy unijnej dyrektywy w zakresie m.in.: długoterminowej strategii renowacji; wyposażenia budynków niemieszkalnych w systemy automatyki i sterowania oraz przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji. Wprowadza też konieczność udostępniania do celów statystycznych i badawczych, a także właścicielowi budynku, "co najmniej zagregowanych, zanonimizowanych danych dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej".

Projektowana ustawa ma też skorygować istniejące mechanizmy dotyczące np. sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji. Wskazano też na "efektywny system informowania nabywców i najemców nieruchomości o charakterystyce energetycznej budynków".

Jak podkreślono "kwestie wymagające interwencji legislacyjnej" dotyczą m.in: braku obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla nowo wznoszonych budynków z chwilą ich oddawania do użytkowania czy "skutecznych mechanizmów gwarantujących przekazywanie świadectw charakterystyki energetycznej w związku ze sprzedażą lub wynajmem budynków lub części budynków" oraz uzależnienia obowiązku przeprowadzania regularnych kontroli systemów ogrzewania lub klimatyzacji od dokonania zmian mających wpływ na ich efektywność energetyczną.

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji w 2019 r. odnotowano niemal 270 tys. transakcji sprzedaży lokali oraz sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. "Jednocześnie liczba świadectw charakterystyki energetycznej sporządzonych z wykorzystaniem Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków od 28 sierpnia 2018 r. do 28 września 2020r, wynosi jedynie 158 683 sztuk" - wskazano. Dodano, że do 28 września 2020 r. sporządzono w sumie 350 340 świadectw charakterystyki energetycznej.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej - podkreślono w uzasadnieniu.

Wejście w życie aktu przewiduje się na III kwartał 2021 r.

