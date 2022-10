Projekt noweli Prawa energetycznego ma stworzyć ramy regulacyjne dla rynku wodoru

Stworzenie ram regulacyjnych funkcjonowania rynku wodoru w Polsce i systemowego wsparcia działalności badawczo-rozwojowej z zakresu technologii wodorowych - to jedne z celów projektu nowelizacji Prawa energetycznego, który opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt jest elementem Krajowego Planu Odbudowy i przewidzianej w nim reformy "Poprawa warunków dla rozwoju technologii wodorowych oraz innych gazów zdekarbonizowanych". Ma też umożliwić realizację jednego z celów Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 - stworzenia stabilnego otoczenia regulacyjnego dla rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce.

Projekt nowelizacji wprowadza m.in. definicję wodoru, co - jak wskazano w uzasadnieniu - pozwoli na uregulowanie kwestii związanych z przesyłaniem wodoru poza sieciami gazowymi i da pewność regulacyjną inwestorom.

Unormowane mają być zasady koncesjonowania działalności związanej z wodorem oraz zasady funkcjonowania sieci wodorowych. Projekt wprowadza też definicję instalacji magazynowania wodoru. Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji, zmiana umożliwiłaby stworzenie magazynu, łączącego w sobie magazyn energii elektrycznej i magazyn paliw gazowych.

Zaproponowano, aby instalacje do oczyszczenia wodoru były realizowane czasowo - do 2030 roku jedynie w oparciu o zgłoszenie prac budowlanych i nie wymagały uzyskania pozwolenia na budowę. Jak zaznaczono, chodzi o uproszczenie obowiązujących przepisów dla inwestorów gotowych do tworzenia tego rodzaju infrastruktury w początkowej fazie rozwoju rynku wodoru w Polsce.

Ponadto wprowadzone mają być systemowe mechanizmy wsparcia prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej z zakresu technologii wodorowych. W ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma być powołany organ odpowiedzialny za przydzielanie środków na działalność B+R w tym obszarze.

Zdaniem projektodawców, nowe przepisy w przyszłości przyczynią się do powszechnego użycia wodoru i wykorzystania jego pełnego potencjału. Wejście w życie nowelizacji planowane jest po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

