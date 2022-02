Projekt noweli przepisów o kolei jednoszynowej z akceptacją komisji infrastruktury

Projekt nowelizacji przepisów dotyczący nowego rodzaju publicznego transportu zbiorowego – urządzeń do przewozu osób lub rzeczy poruszających się po jednej szynie, tzw. monorail, lub na poduszkach powietrznych czy magnetycznych, uzyskał w środę akceptację sejmowej komisji infrastruktury.

Chodzi o rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym.

Jak wcześniej informował resort infrastruktury, rząd chce wprowadzić przepisy dotyczące nowego rodzaju publicznego transportu zbiorowego - urządzeń do przewozu osób lub rzeczy poruszających się po jednej szynie (tzw. monorail) lub na poduszkach powietrznych czy magnetycznych, aby objąć dozorem tego typu urządzenia przez Transportowy Dozór Techniczny.

Rozwiązanie to jest spowodowane pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi planów budowy takich pojazdów publicznego transportu zbiorowego.

Według ministerstwa zainteresowanie takim środkiem transportu publicznego jest spowodowane m.in. mało rozległymi, szybkimi i stosunkowo tanimi robotami naziemnymi, w porównaniu do budowy metra. Ponadto przyjęcie takiego rodzaju transportu nie ingeruje w strukturę miejską tak mocno, jak tradycyjne, naziemne środki transportu. Dodatkową zaletą jest fakt, że nie musi się on zatrzymywać na światłach i skrzyżowaniach, co radykalnie skraca czas przejazdu tym środkiem transportu.

