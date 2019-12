Projekt noweli ustawy o publicznym transporcie zbiorowym do drugiego czytania

Zawieranie do końca 2020 r. umów na przekazywanie przez marszałków województw dopłat do biletów ulgowych sprzedawanych przez komercyjnych przewoźników autobusowych zakłada projekt noweli ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, który został skierowany do drugiego czytania w Sejmie.

"Chcemy, aby przepisy na podstawie których następuje refundacja kwot za ulgi przewozowe operatorom, obowiązywały również w roku 2020. Dotychczasowa praktyka zmian w publicznym transporcie zbiorowym w tym obszarze była taka, że ustawą okołobudżetową w roku 2017 i w roku 2018 gwarantowaliśmy możliwość uzyskania rekompensaty przez tych przewoźników. Z racji tego że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, a w zasadzie nawet pewność, że w tym roku ustawy okołobudżetowej i oczywiście ustawy budżetowej nie uda się uchwalić, postanowiliśmy w odrębnym przedłożeniu zaproponować zmiany" - argumentował wiceminister infrastruktury Rafał Weber podczas posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury.

"Jednym słowem chcemy, aby ulgi, które obowiązują do tej pory, mogły obowiązywać w roku 2020. Chcemy również, aby zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie zbiorowym również zachowały swoją ważność do dnia 31 grudnia 2020 roku" - dodał.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.