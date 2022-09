Projekt noweli ustawy o wyrobie napojów spirytusowych - do II czytania

Nadzór nad leżakowaniem alkoholi będzie sprawowała Krajowa Administracja Skarbowa, zaś rejestr wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych przejmie KOWR - zakłada projektowana ustawa o wyrobie napojów spirytusowych. Projekt został skierowany do II czytania.

Podczas wtorkowego posiedzenia sejmowych komisji: Gospodarki i Rozwoju oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw. Posłowie wprowadzili do niego poprawki o charakterze doprecyzowującym.

Jak mówił wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra projektowana ustawa wdraża unijne przepisy m.in. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania napojów spirytusowych.

Projekt określa zasady nadzoru nad procesem leżakowania i etykietowania napojów spirytusowych. Nadzór będzie sprawowała Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i za jej zgodą producent będzie mógł umieszczać informacje o okresie leżakowania (dojrzewania) napoju spirytusowego. Jak wyjaśnił wiceminister, długość leżakowania wpływa pozytywnie na jego smak i jakość, co przekłada się na jego wyższą cenę. Takie rozwiązanie da konsumentom pewność, że co do wieku trunku.

Projekt określa tryb prowadzenia kontroli w zakresie spełniania przez napoje spirytusowe wymagań określonych w unijnym rozporządzeniu; przekazuje dyrektorowi generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) kompetencję do prowadzenia rejestrów m.in. wyrobów spirytusowych i tytoniowych. Dotychczas rejestr produkcji alkoholi był w gestii resortu rolnictwa.

Projektowana ustawa wprowadza wyłączenia z obowiązku posiadania wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót detaliczny, którzy wyrabiają napoje spirytusowe w sposób inny niż w procesie destylacji po fermentacji, od których zapłacono podatek akcyzowy. Takie przepisy dotyczą np. barów i restauracji. Obecnie przepisy nie regulują tej kwestii.

Przewidziano też zaostrzenie kar za nielegalną produkcję i przetwarzanie alkoholu etylowego i wyrobów tytoniowych. Np. za wykonywanie działalności w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego bez wymaganego wpisu do rejestru grozi grzywa, lub ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat trzech (obecnie do roku).

Podczas dyskusji na posiedzeniu komisji posłowie zwracali uwagę, że projektowana ustawa nie przynosi korzyści rolnikom tj. nadal nie będą on mogą produkować i sprzedawać np. nalewek. Według Ciecióry, nowe przepisy dają możliwość sprzedaży takich produktów Kołom Gospodyń Wiejskim.

Posłowie ponadto mówili o uprzywilejowanej pozycji piwa wśród alkoholi z powodu niższej akcyzy. Powoduje to, że młodzież częściej sięga po tanie, mocne i słabej jakości piwo z dużych browarów, niż po dobre piwo z rzemieślniczej produkcji.

Obecnie w rejestrze jest 146 przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych oraz 471 przedsiębiorców mogących produkować lub przetwarzać alkohol etylowy.

