Projekt noweli wspierającej program Kolej Plus do sejmowej komisji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, który ma wspierać program Kolej Plus, został w czwartek skierowany do sejmowej Komisji Infrastruktury.

Celem nowelizacji jest powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej, nieeksploatowanych lub wygaszanych linii. Nowela ma również pozwolić na eliminowanie wykluczeń komunikacyjnych.

Jak informował podczas pierwszego czytania projektu zmiany ustawy w Sejmie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, tereny kolejowe, które są niewykorzystywane, zostaną przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe. Możliwe będzie też przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy. Ograniczona zostanie likwidacja linii kolejowych, co będzie możliwe pod warunkiem uzyskania zgody ministra infrastruktury.

Nowe przepisy pozwolą na wsparcie samorządów województw, które będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa, co ma poprawić komunikację na terenach pozbawionych dogodnych połączeń kolejowych.

W nowelizacji zakłada się, że przewozy na styku województw będą mogły być wykonywane na odległość 30 km poza granicę województwa, a nie tylko do najbliższej stacji - jak to jest obecnie.

"Ważną kwestią jest też realizacja wojewódzkich połączeń kolejowych poza granice województwa, wyciągnięcia jakby możliwości przemieszczania się przez granicę województwa do 30 km. W tej chwili ta sytuacja jest opisana inaczej - najbliższą stacją. To nie jest rozwiązanie, które powoduje, że system kolejowy jest spójny. Czasami mamy do czynienia w sytuacjach stykowych, że pociąg zamiast pojechać parę kilometrów dalej do ważnego ośrodka za granicą swojego województwa, tam nie jedzie ze względu na brak porozumienia między samorządami wojewódzkimi. My dajemy taką możliwość, aby działać bez tego porozumienia do 30 km" - powiedział Bittel.

Wiceminister przypomniał, że w roku 1990 w Polsce było blisko 26 tys. km linii kolejowych. "Dzisiaj jest ich znacznie mniej, bo z eksploatacji zniknęło około 7 tys. km linii kolejowych. To spowodowało brak dostępu do usługi kolejowej dla jednej piątej powierzchni naszego państwa. Likwidacja linii spowodowała, że do około 100 miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców nie można już dojechać koleją" - powiedział Bittel.