Projekt nowelizacji Prawa Geologicznego i Górniczego skierowany do uzgodnień i konsultacji

Przygotowany w Ministerstwie Klimatu i Środowiska projekt nowelizacji Prawa Geologicznego i Górniczego został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Na opinie zainteresowanych środowisk oraz uwagi do projektu resort czeka do połowy listopada.

Projekt nowelizacji został w ostatnich dniach udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce "Rządowy Proces Legislacyjny". Na zgłaszanie uwag przewidziano - w zależności od grupy, do której należy zgłaszający podmiot - 21 lub 30 dni.

Uwagi do projektu nowelizacji mogą zgłaszać poszczególne ministerstwa (w ramach uzgodnień międzyresortowych), podmioty działające w myśl Prawa geologicznego i górniczego (w ramach konsultacji publicznych), a także - w ramach procesu opiniowania - organizacje pracodawców, związki zawodowe, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, Rada Dialogu Społecznego oraz inni partnerzy społeczni.

Projekt zakłada istotną zmianę przepisów w wielu obszarach, regulowanych przez Prawo Geologiczne i Górnicze. Przewiduje się m.in. wyodrębnienie nowego działu administracji rządowej pod nazwą "geologia" (dziś sprawy geologii są formalnie w dziale "środowisko") oraz wzmocnienie ochrony prawnej złóż kopalin, co jest realizacją pokontrolnych zaleceń Najwyższej Izby Kontroli.

Nowy dział administracji rządowej - geologia - będzie obejmował sprawy dotyczące polityki i bezpieczeństwa surowcowego państwa w zakresie surowców kopalnych, badania zasobów surowców kopalnych i zarządzania nimi oraz zarządzania górotworem, kwalifikacji w zakresie geologii; inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie zasobów surowców kopalnych oraz udział w pracach organów instytucji międzynarodowych, a także funkcjonowanie państwowej służby geologicznej.

Nowelizacja wprowadza do Prawa Geologicznego i Górniczego instrumenty prawne związane z transformacją energetyczno-klimatyczną oraz liberalizuje i porządkuje przepisy regulujące działalność prowadzoną na podstawie tej ustawy. Chodzi również o usprawnienie działalności organów nadzoru górniczego, wprowadzenie regulacji dotyczących dotacji dla podmiotów z obszaru ratownictwa górniczego, udoskonalenie zasad prowadzenia szkoleń w górnictwie czy potwierdzania kwalifikacji górniczych oraz zmianę przepisów regulujących działalność państwowej służby geologicznej.

Projekt ustawy stanowi, iż złoże będzie mogło być uznane za strategiczne na podstawie decyzji administracyjnej. "Tryb postępowania administracyjnego, wszczynanego z urzędu przez centralny organ administracji geologicznej, będzie dotyczył złóż kopalin, które zostaną udokumentowane po wejściu w życie nowelizacji" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Analogiczny tryb przewidziano dla złóż kopalin, które zostały udokumentowane wcześniej, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku wprowadzona została cezura czasowa - dwa lata od wejścia w życie nowelizacji, co ma służyć m.in. mobilizacji do dokonania przeglądu złóż kopalin w celu ustalenia, które z nich spełniają przesłanki złoża strategicznego.

Postępowanie w sprawie uznania złoża za złoże strategiczne nastąpi w ramach nowego postępowania, które będzie mogło zostać wszczęte z urzędu przez Głównego Geologa Kraju po zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej obejmującej złoże.

Projektowana nowelizacja ma m.in. zapewnić, by złoża kopalin, uznane za kluczowe dla Polski i gospodarki, były prawnie chronione - np. nie podlegały trwałej zabudowie, uniemożliwiającej eksploatację. Nowe przepisy mają zabezpieczyć złoża tak, aby - o ile jest to możliwe - nie były trwale zabudowane i zurbanizowane. Jednak z drugiej strony mają być uwolnione tereny, na których eksploatacja nie jest prowadzona bądź planowana. Chodzi np. o możliwość budowy farm fotowoltaicznych nad udokumentowanymi i w przyszłości możliwymi do pozyskania kopalinami.

Nowelizacja reguluje też uprawnienia geologiczne dla inwestycji OZE realizowanych na obszarach morskich oraz tworzy ramy prawne dla podziemnego składowania dwutlenku węgla i podziemnego bezzbiornikowego magazynowania wodoru. Wprowadza również zasady dotyczące wkopów i otworów wiertniczych w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru tych wód oraz otworów służących geotermii. Chodzi m.in. o ułatwienia w zakresie wykonywania ujęć wód podziemnych do głębokości 30 m oraz do 5 m sześc. na dobę - będą one podlegały przepisom ustawy wyłącznie na terenie obszarów górniczych utworzonych w celu wydobywania wód leczniczych oraz solanek.

W projekcie doprecyzowane są też przepisy dotyczące karania nielegalnej eksploatacji kopalin oraz udziału organów nadzoru górniczego w udzielaniu i stwierdzaniu wygaśnięcia koncesji wydobywczych wydawanych przez starostę.

Istotne zmiany mają dotyczyć koncesji łącznej dla węglowodorów. Obecnie, gdy przedsiębiorca złamie choć jeden z warunków otrzymanej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż (np. naruszy harmonogram prac) - bez względu na przyczynę jest to traktowane jako naruszenie koncesji i wyklucza przedłużenie jej ważności. W myśl nowelizacji, organ koncesyjny będzie mógł ocenić przyczyny naruszenia koncesji "a w przypadku stwierdzenia, że przyczyny te są usprawiedliwione warunkami geologicznymi obszaru i okolicznościami związanymi z racjonalną gospodarką złożami kopalin - przedłużyć czas trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania".

Autorzy projektu nowelizacji wskazują, iż z jednej strony odpowiada ona na zgłoszone potrzeby uproszczenia procesu inwestycyjnego, natomiast z drugiej - wybiega w przyszłość, przygotowując ramy prawne transformacji energetycznej. W ocenie resortu klimatu, proponowane rozwiązania stanowią wyważony kompromis pomiędzy interesem publicznym oraz prywatnym. Jak wynika z niedawnej informacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, nowelizacja Prawa Geologicznego i Górniczego przyniesie korzyści zarówno dla kraju, jak i dla przedsiębiorców oraz obywateli.

Korzyści dla kraju to m.in. ułatwienie procesu transformacji energetycznej, w tym otwarcie możliwości skorzystania ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla nowych regionów. Wprowadzone zmiany zabezpieczą dostęp do surowców niezbędnych do rozwoju gospodarki. Nowelizacja pozwoli też na skuteczniejszą realizację zadań państwa w obszarze geologii. Korzyści dla przedsiębiorców to m.in. ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, uproszczenie i przyspieszenie postępowań, ograniczenie obowiązków informacyjnych oraz umożliwienie ich realizacji w postaci elektronicznej. Zmiany przyczynią się również do ograniczenia kosztów prowadzenia działalności.

Natomiast dla obywateli - w ocenie resortu - ważne będą przede wszystkim rozwiązania, służące poprawie efektywności nadzoru nad prowadzeniem działalności górniczej i ograniczeniu negatywnego wpływu na stan środowiska. Korzyścią dla społeczeństwa będzie również zwiększenie pewności w zakresie prawa. "Celem nowelizacji jest m.in. doprowadzenie do stanu, w którym ewentualne ograniczenia w zabudowie oraz zagospodarowaniu nieruchomości związane z ochroną złóż kopalin będą wynikały z treści aktów planistycznych, co zwiększy pewność inwestowania" - informował 11 października resort klimatu i środowiska.

