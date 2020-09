Projekt nowelizacji specustawy przesyłowej trafił do uzgodnień i opiniowania

Projekt nowelizacji tzw. specustawy przesyłowej został we wtorek opublikowany i przesłany do opiniowania i uzgodnień. Projektowana zmiana ma przyspieszyć procedury tak, by czas potrzebny do uzyskania wszystkich decyzji skrócić do pół roku. Celem jest m.in. budowa sieci energetycznej dla morskich farm wiatrowych.

Autorem projektu jest pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Jak wskazuje się w Ocenie Skutków Regulacji obecnie obowiązujące przepisy specustawy z 2015 r. średnio z ok. 56 do ok. 19 miesięcy skracają czas potrzebny do uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych. Proponowane zmiany mają skrócić ten czas do sześciu miesięcy.

Jednym z celów modyfikacji specustawy jest przystosowanie sieci do przesyłania energii elektrycznej z farm wiatrowych na morzu. Jak wskazuje się w projekcie, w kontekście wzrostu mocy źródeł odnawialnych, w tym i morskiej energetyki wiatrowej, niezbędna jest pilna rozbudowa sieci przesyłowej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury. Jednocześnie zauważa się, że obecne przepisy specustawy dotyczą budowy nowych sieci, a nie modernizacji istniejącej.

Innym deklarowanym celem jest ujednolicenie terminologii z innymi specustawami - "terminalową" dotyczącą sieci gazowej oraz dotyczącą rurociągów paliwowych.

Projektowane przepisy mają wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, jakie się dotychczas pojawiły, m.in. w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku.

Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zagwarantować udział operatorów systemów przesyłowych w procesie planistycznym, by np. wyeliminować kolizje infrastruktury przesyłowej z innymi obiektami.

W projekcie ustawy przewidziano również zmianę ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, zwalniającą operatorów przesyłowych z obowiązków sporządzania wykazów dla Zasobu.

W projekcie specustawy pojawia się też lista inwestycji, które miałyby zostać nią objęte. Są tam podmorski kabel na Litwę, 12 linii 400 kV, sześciu - 220 kV, oraz przepis, że specustawą są objęte też modernizacje, przebudowy itp. linii o napięciu 220 kV lub wyższym.

Uzgodnienia i opiniowanie mają potrwać 14 dni.