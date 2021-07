Projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w programie posiedzenia rządu

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Jej celem jest implementacja do polskich przepisów unijnych regulacji, mających na celu ustanowienie nowego systemu ostrożnościowego dla firm inwestycyjnych – wynika z uzasadnienia projektu.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd będzie omawiać projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Jak wynika z uzasadnienia projektu, celem nowelizacji ustawy jest implementacja do polskich przepisów pakietu rozwiązań unijnych.

Celem pakietu IFD/IFR jest ustanowienie nowego systemu ostrożnościowego dla firm inwestycyjnych, czyli - w polskich warunkach - dla domów maklerskich.

"Nadzór ostrożnościowy nad firmami inwestycyjnymi powinien uwzględniać zdolność firm inwestycyjnych i ich klientów do podejmowania ryzyka oraz różne stopnie tego ryzyka. Powinien również sprzyjać unikaniu nakładania nadmiernych obciążeń administracyjnych na firmy inwestycyjne. Jednocześnie należy umożliwiać osiągnięcie równowagi między zapewnieniem bezpieczeństwa klientów firm inwestycyjnych a unikaniem nadmiernych kosztów, które mogłyby zagrozić rentowności ich działalności gospodarczej" - napisano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W uzasadnieniu napisano także, że pakiet IFD/IFR zakłada, że firmy inwestycyjne zostają podzielone na trzy kategorie ze względu na ich wielkość i ich wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi.



"Do pierwszej kategorii zalicza się firmy inwestycyjne o znaczeniu systemowym, największe i najbardziej wzajemnie powiązane, które nadal podlegają istniejącym ramom ostrożnościowym wynikającym z rozporządzenia CRR i dyrektywy CRD (konieczność uzyskania zezwolenia jako instytucja kredytowa).



Do drugiej kategorii należą podmioty, które nie generują ryzyka systemowego, jednak charakteryzują się najwyższym prawdopodobieństwem generowania ryzyka dla klientów, rynków lub prawidłowego funkcjonowania firm inwestycyjnych. Powinny one zatem podlegać określonym wymogom ostrożnościowym dostosowanym do szczególnych rodzajów ryzyka. Trzecią kategorię stanowią małe i wzajemnie niepowiązane firmy inwestycyjne, dla których określono najmniej restrykcyjne wymogi" - napisano w uzasadnieniu.



W ramach nowego systemu ostrożnościowego ma zostać wprowadzona zasada, że wymogi dotyczące poziomu kapitału założycielskiego firmy inwestycyjnej będą uzależnione od rodzaju działalności (usług), na których świadczenie lub prowadzenie dana firma inwestycyjna posiada zezwolenie. Poza tym firmy inwestycyjne będą zobowiązane do wykazania spełniania w każdym momencie stałego minimalnego wymogu kapitałowego w wysokości równej poziomowi wymaganego kapitału założycielskiego.



W przypadku małych i niepowiązanych wzajemnie firm inwestycyjnych będą one zobowiązane posiadać fundusze własne równe ich stałemu minimalnemu wymogowi kapitałowemu lub jednej czwartej ich stałych kosztów pośrednich obliczonych na podstawie ich działalności w poprzednim roku, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.

Poza tym, jak wynika z uzasadnienia, firmy inwestycyjne będą zobowiązane do spełniania wymogów dotyczących płynności, co będzie skutkowało obowiązkiem posiadania procedur wewnętrznych w celu monitorowania wymogów dotyczących płynności i zarządzania tymi wymogami. Pojawi się też obowiązek ujawniania odpowiednich informacji, np. o funduszach własnych i wymogach płynności.

