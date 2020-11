Projekt: od soboty hotele tylko dla podróżujących służbowo, medyków, pacjentów i ich opiekunów

W związku z nowymi obostrzeniami z powodu pandemii, od soboty do 29 listopada br., hotele w całej Polsce będą dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej, medyków, pacjentów i ich opiekunów - wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie od soboty, 7 listopada br. do 29 listopada br. hotele będą dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej lub w podróży związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej; osób wykonujących zawód medyczny (w związku z tzw. Hotelem dla medyka) oraz dla pacjentów i ich opiekunów.

Oznacza to, że w piątek do północy baseny, restauracje, centra fitness i siłownie dostępne są jeszcze dla gości hotelowych przebywających w nim co najmniej jedną dobę hotelową. W hotelach nie mogą działać kluby i dyskoteki oraz miejsca udostępnione do tańczenia.

Goście oraz obsługa hotelowa muszą zakrywać usta i nos. Maseczki można zdjąć tylko podczas posiłku.

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Został on opublikowany w czwartek na stronie Ministerstwa Zdrowia. Resort zaprasza do przekazywania uwag do czwartku do godz. 19. Uwagi należy zgłaszać na adres RMrozp.epidemia@mz.gov.pl