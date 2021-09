Projekt: opłata elektroniczna za przejazd kilometra drogi krajowej w ramach e-TOLL ma być obniżona do 70 proc.

Od 1 października do 31 grudnia br. stawka opłaty elektronicznej za przejazd kilometra drogi krajowej lub jej odcinka dla podmiotów wnoszących te opłaty z wykorzystaniem systemu e-TOLL zostanie obniżona do 70 proc. - wynika z projektu rozporządzenia zamieszczonego na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie ws. dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, obniża wysokość opłaty za przejazd kilometra drogi krajowej lub jej odcinka do 70 proc. Stawka ma obowiązywać od 1 października do 31 grudnia br. Do 30 września opłata wynosi 75 proc.

Jak podano w uzasadnieniu projektu, wprowadzenie zryczałtowanej opłaty w wysokości 70 proc. stawki przez okres od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. jest formą udziału państwa w partycypacji kosztów poniesionych na wyposażenie pojazdów w urządzenia służące do elektronicznego naliczenia opłaty za przejazd i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku, w tym przewoźników, którzy są zobowiązani do wyposażenia pojazdów w OBU, ZSL albo urządzenie mobilne.

Dotychczasowy system poboru opłat, czyli viaTOLL, będzie działał wyłącznie do 30 września. Po tej dacie jedynym systemem poboru będzie e-TOLL, który działa od czerwca tego roku. W środę Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) poinformowała, że w nowym systemie e-TOLL zarejestrowano ponad 300 tys. pojazdów.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl