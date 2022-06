Projekt: PKP PLK przejmie Cargotor, który ma modernizować Rejon Przeładunkowy Małaszewicze

PKP PLK przejmie spółkę Cargotor, która zostanie dokapitalizowana, aby zrealizować modernizację infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy z Białorusią - wynika z opublikowanego w piątek projektu ustawy. Dodano, że inwestycja w Małaszewiczach warta jest ponad 3,3 mld zł.

W piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o Funduszu Kolejowym.

Jak wyjaśniono w Ocenie Skutków Regulacji podstawowym celem projektu jest stworzenie ram prawnych, które pozwolą zrealizować modernizację infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią. "Konieczność dokonania zmian w ww. ustawach wynika z faktu, że w obecnym kształcie prawnym Cargotor sp. z o.o., odpowiedzialna za realizację inwestycji, nie posiada wystarczających możliwości dysponowania środkami w wysokości pozwalającej na jej płynną realizację (ok. 3 386 300 000 zł brutto)" - wskazano.

Dodano, że nabycie przez PKP Polskie Linie Kolejowe udziałów w Cargotorze pozwoli na to, by to narodowy zarządca infrastruktury kolejowej posiadał całość ogólnodostępnej infrastruktury kolejowej w obszarze kolejowego przejścia granicznego Terespol-Brześć. "Nabycie przez PKP PLK całości udziałów w Cargotor zwiększy również poziom synergii - za wszelkie inwestycje kolejowe w obszarze kolejowego przejścia granicznego Terespol-Brześć będzie odpowiadał jeden zarządca infrastruktury kolejowej" - podkreślono.

W OSR projektu wyjaśniono, że rozbudowa infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze ma zostać sfinansowana przez Cargotor ze środków, którymi minister właściwy do spraw finansów publicznych dokapitalizuje spółkę. "Zakłada się, że łączny koszt realizacji inwestycji wyniesie 3 386 300 000 zł brutto" - poinformowano.

Zgodnie z planem ponad 1,1 mld zł ma zostać przeznaczone na prace związane z układem torów. Ok 687 mln zł ma zostać wydane na budowę i instalację systemów ruchu kolejowego; ok. 233 mln zł - na prace w zakresie obiektów kubaturowych; ok. 233 mln zł - na prace w zakresie elektroenergetyki; ok. 186 mln zł - na prace w zakresie budowy dróg dojazdowych do nowopowstałej infrastruktury kolejowej.

Dodano, że wysokość dokapitalizowania zostanie zmniejszona o wartość dofinansowania ze środków UE, które Cargotor zdobędzie na finansowanie inwestycji.

W OSR przekonuje się, że w związku z planowanym wzrostem zdolności przepustowych w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze - zakładany jest nawet trzykrotny wzrost przepustowości względem obecnych warunków - oraz rosnących potoków towarowych z kierunku Chin, należy spodziewać się trzykrotnego wzrostu dochodów z VAT oraz cła w związku z wykonywanymi przewozami kolejowymi przez kolejowe przejście graniczne Terespol-Brześć. "Świadczy to o strategicznym znaczeniu niniejszego projektu dla budżetu kraju" - podkreślono.

Według szacunków dzięki realizacji nowych przepisów dochody PKP PLK wyniosą: w 2022 r. - 70 mln zł; w 2023 r. - 256,5 mln zł; w 2024 r. - 973,7 mln zł; w 2025 r. - 876,9 mln zł; w 2026 r. - 780,2 mln zł; w 2027 r. - 499 mln zł. "Łączne saldo PKP PLK S.A. wyniesie: 3 456 300 000 zł" - zaznaczono.

Z OSR dowiadujemy się, że w 2022 r. albo w 2023 r. jest planowane przekazanie przez Ministra Infrastruktury środków Funduszu Kolejowego spółce PKP PLK na sfinansowanie nabycia 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Cargotor. "Zakłada się, że wydatek w zakresie ww. nabycia całości udziałów przez PKP PLK wyniesie do 70 mln zł, a środki w Funduszu Kolejowym zostały na ten cel zabezpieczone w 2021 r." - podsumowano.

