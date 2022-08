Projekt: pomoc w ramach KPO na projekty dot. szybkiego internetu

Pomocy ze środków Krajowego Planu Odbudowy na projekty związane z szybkim internetem dotyczy rozporządzenie, którego projekt ukazał się w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji. W ramach KPO na ten cel ma być przeznaczone co najmniej 1,2 mld euro.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji, powszechny dostęp do szybkiego internetu jest jednym z celów Narodowego Planu Szerokopasmowego, "który zakłada, że do 2025 r. wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce znajdować się będą w zasięgu sieci, umożliwiających korzystanie z usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s oraz gotowych do świadczenia za ich pomocą usług o przepustowościach gigabitowych".

Projektowane rozporządzenie "stanowi wykonanie kamienia milowego" dla Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), polegającego na przygotowaniu "programu pomocowego interwencji KPO na dofinansowanie projektów budowy sieci szerokopasmowych na obszarach białych NGA, w których obecnie nie istnieje sieć szerokopasmowa".

Podkreślono, że "osiągnięcie kamienia milowego, czyli wejście w życie projektowanego rozporządzenia jest niezbędne do wypłaty środków przez Komisję Europejską w ramach KPO".

Zapewniono, że w perspektywie finansowej 2021-2027 kontynuowane będą interwencje publiczne w obszarze dofinansowania rozwoju sieci szerokopasmowych na obszarach wykluczonych cyfrowo.

W ramach KPO na ten cel ma być przeznaczone co najmniej 1,2 mld euro - podano. "Dzięki tym środkom oczekuje się zapewnić dostęp do internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 100 Mb/s dla 931 tys. użytkowników końcowych (gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, budynków użyteczności publicznej itp.) znajdujących się na długotrwale nieopłacalnych obszarach Polski" - stwierdzono.

Przekazano, że projektowane rozporządzenie umożliwi udzielanie z środków KPO pomocy publicznej na projekty budowy sieci szerokopasmowych w tych obszarach, która jednocześnie będzie udzielana bez obowiązku jej uprzedniej notyfikacji Komisji Europejskiej celem jej indywidualnego zatwierdzenia.

Według OSR na koniec 2021 r. prawie 20 proc. gospodarstw domowych w Polsce nie posiadało dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, a 27,5 proc. gospodarstw domowych nie miało dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. "Gospodarstwa te znajdują się przede wszystkim na obszarach wiejskich i oddalonych, o niskiej gęstości zaludnienia, w których komercyjne inwestycje w budowę sieci dostępu do szybkiego internetu nie są realizowane ze względu na ich nieopłacalność" - stwierdzono.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl