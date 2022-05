Projekt przepisów dot. wsparcia kredytobiorców przesłany do konsultacji

Rządowy projekt zmian ustawowych dotyczących wsparcia kredytobiorców został we wtorek opublikowany i przesłany do konsultacji. Proponowane regulacje przewidują m.in. wakacje kredytowe i wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytów mieszkaniowych w miejsce WIBOR-u.

Zapowiedziane przez rząd regulacje zostały dopisane do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych,

Przepisy dotyczące wakacji kredytowych dotyczą umów zawartych przed 1 lipca 2022 r., jeżeli okres kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy licząc od tej daty, pod warunkiem, że nie są to kredyty walutowe.

Zakłada się wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u.

Zapowiedziane przez rząd regulacje zostały dopisane do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych, który przybrał tytuł "o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom".

Projekt zmienia definicję kredytu mieszkaniowego, dodając przesłankę zaspokajania potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy.

Umowy przed 1 lipca 2022 r.

Ma to wykluczyć możliwość uzyskania wsparcia w przypadku posiadania innego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, lub innego roszczenia o przeniesienie na kredytobiorcę prawa własności do określonej kategorii lokali.

Projekt zmienia przepisy ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami w zakresie czynności związanych z procesem restrukturyzacji kredytu.

Przepisy dotyczące wakacji kredytowych dotyczą umów zawartych przed 1 lipca 2022 r., jeżeli okres kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy licząc od tej daty, pod warunkiem, że nie są to kredyty walutowe. Proponuje się zawieszenie spłaty zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty.

Maksymalny termin zawieszenia wynosi dwa miesiące w każdym z dwóch ostatnich kwartałów 2022 r., oraz jednego miesiąca w każdym kwartale 2023 r.

Okres zawieszenia wykonywania umowy nie będzie traktowany jako okres kredytowania, dlatego okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegają stosownemu przedłużeniu o okres, na który nastąpiło zawieszenie wykonywania umowy. Wniosek o zawieszenie wykonania umowy będzie można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Wsparcie kredytobiorców

W ramach pomocy dla kredytobiorców z przejściowymi problemami przewiduje się możliwość szerszego skorzystania z rozwiązań Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, m.in. usprawnienia w przekazywaniu wniosków o wsparcie.

Zmiany dotyczą także wyliczania składek na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, które będą proporcjonalnie do wartości bilansowej brutto posiadanego przez banki portfela kredytów mieszkaniowych.

W uzasadnieniu wskazuje się, że obecnie stan Funduszu wynosi ponad 600 mln zł, a wniesienie dodatkowej wpłaty przez kredytodawców spowoduje że wartość środków na koniec 2022 r. przekroczy 2 mld zł.

Jednocześnie przewidziano zwolnienie z obowiązku wpłaty składek dla kredytodawców, którzy nie spełniają określonych wymogów w zakresie funduszy własnych - w przypadku banków, albo współczynnika wypłacalności w przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Nowy wskaźnik zamiast WIBORu

Zakłada się wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u. Jeżeli zamiennik WIBOR nie zostanie wyznaczony, zamiennikiem będzie stawka procentowa obliczona w wyniku procesu ustalenia Stawki Referencyjnej Polonia organizowanego przez Narodowy Bank Polski.

We wtorek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział rozszerzenie tarczy antyputinowskiej o pakiet wsparcia dla kredytobiorców.

- Działania, które chcemy przeprowadzić szybko, mają pomóc w spłacie kredytów, co jest bolączką około dwóch milionów rodzin - powiedział Mateusz Morawiecki.

Dodał, że projekt zostanie skierowany do konsultacji.

- Jest to bardzo szybki projekt, który dzisiaj przedkładamy do konsultacji. Wspieramy Polaków w spłacie kredytów hipotecznych, ponieważ dziś poziom inflacji powoduje, że na bardzo wielu polach musimy i chcemy walczyć z inflacją. To jest jeden z podstawowych punktów tarczy antyputinowskiej, walki z inflacją wywołaną przez Rosję - oświadczył szef rządu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl