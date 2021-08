Projekt rozporządzenia: będą zaliczki na zalesianie gruntów

Wypłatę zaliczek za 2021 r. na zalesianie gruntów rolnych w ramach PROW 2007–2013 w wysokości 85 proc. - przewiduje projektowane rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt jest zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

"W 2021 r., ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, a także w związku z wystąpieniem suszy, część gospodarstw rolnych w Polsce doświadcza trudności finansowych, które wpływają na pogorszenie zdolności gospodarstw do realizacji zobowiązań. Okoliczności te stanowią przesłankę do wypłaty zaliczek na poczet wypłaty pomocy w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 za 2021 r." - uzasadnia resort rolnictwa.

Projektowane rozporządzenie przewiduje wypłatę zaliczek na poczet wypłaty pomocy zalesieniowej PROW 2007-2013 od dnia 18 października 2021 r., czyli w najwcześniejszym możliwym terminie wynikającym z przepisów UE.

O przyznanie takiej zaliczki można się ubiegać na jednocześnie z dopłatami bezpośrednimi. Wsparcie jest wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Według ministerstwa, wypłata zaliczek na poziomie 85 proc. pozwoli w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał tego instrumentu w celu poprawy płynności finansowej gospodarstw. Pomoc może dotyczyć 9 tys. gospodarstw.

Wypłata zaliczek na poczet płatności zalesieniowych za 2021 r. wyniesie ok. 19,6 mln zł środków unijnych i nie więcej niż 11,2 mln zł środków krajowych, czyli łącznie ok. 30,8 mln zł - czytamy w uzasadnieniu. Zaliczki będą wypłacane do wysokości środków finansowych dostępnych na ten cel w budżecie środków europejskich i budżecie państwa na realizację wspólnej polityki rolnej.

