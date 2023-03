Projekt rozporządzenia dot. ekoschematów - w pracach rządu

Do prac rządowych trafił projekt rozporządzenia ministra rolnictwa ws. trybu przyznawania i wypłaty dopłat w ramach ekoschematów będących elementem unijnej polityki rolnej. Ekoschematy to nowy rodzaj płatności bezpośrednich za realizację praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt.

Jest to kolejny projekt rozporządzenia do ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 skierowany do prac rządowych. Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Projekt określa warunki i tryb przyznawania dopłat, wymagania, jakie powinny spełniać wnioski o przyznanie tych płatności oraz sposób obliczania kar. W projekcie znalazła się tez lista roślin miododajnych, do uprawy których mogą zostać przyznane płatności oraz wskazano praktyki służące zwiększeniu sekwestracji (zatrzymywania) węgla w glebie i poprawie zarządzania składnikami odżywczymi, których realizacja jest warunkiem przyznania dopłat do rolnictwa węglowego.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, dopłaty w ramach ekoschematów to nowy rodzaj wsparcia dla rolników. Polska określiła w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) 5 ekoschematów, które będą realizowane w naszym kraju. Są to płatności do: obszarów z roślinami miododajnymi; rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi; integrowanej produkcji roślin; biologicznej ochrony upraw; retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych.

Dopłaty w ramach ekoschematów przyznawane są rolnikowi, który spełnia warunki, a więc przestrzega odpowiednich minimalnych wymogów dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony roślin.

Płatności do obszarów z roślinami miododajnymi będą przyznawane do gruntów ornych obsianych takimi roślinami, a dla innych ekoschematów na podstawie punktów.

Warunkiem przystąpienia do ekoschematu jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która stanowi równowartość punktów, które rolnik otrzymałby w sytuacji realizacji na co najmniej 25 proc. powierzchni użytków rolnych najwyżej punktowanej praktyki. Np. gospodarstwo o powierzchni 10 ha użytków rolnych musi uzyskać minimalną liczbę punktów 12,5 pkt (2,5 ha * 5 pkt/ha = 12,5 pkt).

Do tej samej powierzchni, w tym samym roku, może być przyznanych kilka płatności w ramach ekoschematów, ale z wyjątkami. Oznacza to, że w zależności od tego jakie praktyki wybierze rolnik i jak wysoko będą one punktowane, taka będzie dopłata.

Wnioski o dopłaty będzie przyjmowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozporządzenie wchodzi w życie 15 marca br., tj. w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich w tym m.in. płatności w ramach ekoschematów.

