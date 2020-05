Projekt rozporządzenia: przedłużono zakaz ruchu lotniczego na obszarze Polski

Resort infrastruktury przygotował projekt rozporządzenia przedłużający zakaz w międzynarodowym ruchu lotniczym do 6 czerwca, a w odniesieniu do lotów krajowych do 31 maja.

Jak wynika ze stron Rządowego Centrum Legislacji, chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, który został skierowany do podpisu premiera.

"Z uwagi na obowiązywanie w Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, konieczne jest przedłużenie okresu obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym na kolejne 14 dni w odniesieniu do lotów międzynarodowych oraz na kolejne 8 dni w odniesieniu lotów krajowych" - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji projektu.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 8 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym utraci moc z końcem dnia 23 maja 2020 r.

Zgodnie z projektem, nowe rozporządzenie traci moc z dniem 6 czerwca 2020 r., z wyjątkiem przepisów odnoszących się do ruchu krajowego, które to tracą moc z dniem 31 maja 2020 r.

W projekcie zapisano, że rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 maja 2020 r.

Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe, z wyjątkiem statków powietrznych wykonujących loty m.in. na zlecenie Prezesa Rady Ministrów, lub na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich; czarterowe realizowane przez obcych przewoźników lotniczych na zlecenie państw obcych w celu powrotu ich obywateli.

Jeśli chodzi o zakaz lotów krajowych, tutaj wyjątkiem są rejsy handlowe w celu zabrania lub pozostawienia towarów lub poczty, albo samoloty posiadające do 15 miejsc pasażerskich, które wykonujące rejsy handlowe w celu zabrania lub pozostawienia pasażerów.