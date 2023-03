Projekt rozporządzenia ws. pomocy finansowej na inwestycje leśne

Pomoc finansową na m.in. zalesianie gruntów czy zakładanie systemów rolno-leśnych - zakłada projekt rozporządzenia w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, który został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia określa warunki przyznania pomocy finansowej w ramach interwencji: Zalesianie gruntów, Tworzenie zadrzewień śródpolnych, Zakładanie systemów rolno-leśnych, Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych oraz premie z tytułu zalesień i zadrzewień oraz systemów rolno-leśnych.

W zakresie wsparcia na zalesianie, wsparcia na zadrzewienie, a także wsparcia na zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych, przepisy projektowanego rozporządzenia są podobne do tych, jakie obowiązywały w latach 2014-2020 w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Wskazano, że różnice wynikają ze zmian w przepisach unijnych jak i doświadczeń wyniesionych z poprzedniego okresu programowania.

Należy do nich zwiększenie limitu powierzchni, do której przysługuje wsparcie na jednego beneficjenta z 40 ha/cały okres programowania na 40 ha/rok, czyli 200 ha w całym okresie programowania. Ponadto zwiększone będą stawki płatności; możliwe będzie przyznanie 5 letniej premii na utrzymanie zalesień występujących na gruncie wskutek sukcesji naturalnej (dodatkowa płatność 1 438 zł/ha/rok); wydłużenie wieku drzewostanu kwalifikującego się do cięć pielęgnacyjnych z 11-20 lat do 11-30 lat.

Rozszerzony zostanie katalog beneficjentów o wspólnoty gruntowe - w przypadku interwencji Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych oraz rozszerzony rodzaj inwestycji o "odnowienie drzewostanu uszkodzonego przez czynniki biotyczne i abiotyczne oraz zakładanie stref ekotonowych w pasie drzewostanu graniczącym z terenem otwartym".

Nową interwencją, niewdrażaną dotychczas w Polsce, w ramach WPR jest zakładanie systemów rolno-leśnych, które pozwala na użytkowanie gruntu rolnego, na którym drzewa lub krzewy są zintegrowane z uprawą rolną na tym samym obszarze. Jest to wielofunkcyjne użytkowanie gruntu przynoszące korzyści środowiskowo-klimatyczne.

Według autorów projektu systemy rolno-leśne przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększania zawartości materii organicznej w glebie. Wpływają na poprawę zasobów wodnych poprzez zwiększenie infiltracji oraz ochronę wód powierzchniowych, zapobiegają erozji. Mają pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną, gdyż biocenotyczne i miododajne gatunki drzew lub krzewów są naturalnym środowiskiem występowania owadów zapylających, w szczególności pszczół, dla których oferują nie tylko pokarm, ale również miejsce na założenie gniazd.

Zgodnie z ustawą o Planie Strategicznym, pomoc w ramach przedmiotowych interwencji przyznawana jest beneficjentom w drodze decyzji administracyjnej. Wsparcie w ramach interwencji leśnych i zadrzewieniowych przyznawane jest jednorazowo za wykonanie inwestycji.

Projekt rozporządzenia określa szczegółowo warunki składania wniosków o przyznanie wsparcia oraz szczegółowe wymagania jakim powinny odpowiadać takie wnioski. Ponadto dla interwencji leśnych i zadrzewieniowych ustanowione zostały kryteria wyboru operacji, przyjęte przez Komitet Monitorujący PS 2023-2027.

W przypadku interwencji zalesianie gruntów, tworzenie zadrzewień śródpolnych oraz zakładanie systemów rolno-leśnych kryteria wyboru preferować będą grunty przeznaczone do wykonania zalesienia, zadrzewienia lub systemu rolno-leśnego zlokalizowane na korytarzach ekologicznych w ramach Sieci Natura 2000.

"Ponadto preferowane będą grunty przeznaczone do wykonania zalesienia, zadrzewienia i systemu rolno-leśnego przylegające do śródlądowych wód powierzchniowych, dzięki czemu spełniać będą funkcję stref buforowych, przechwytując zanieczyszczenia powstałe m.in. w wyniku działalności rolniczej. Jednocześnie, z uwagi na funkcje przeciwerozyjne, jako kolejne kryterium wyboru przyjęto realizację takich inwestycji na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12 stopni. Do zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych preferowane będą również grunty mniej przydatne do produkcji rolniczej, z tego względu jednym z kryteriów jest ich lokalizacja na glebach V, VI lub VIz klasy bonitacyjnej" - napisano w uzasadnieniu.

Rozporządzenie ma wejść w życie 15 marca 2023 r.

