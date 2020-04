Projekt specustawy ws. funduszy po II czytaniu ponownie trafił do komisji

Z powodu zgłoszenia przez kluby parlamentarne poprawek w drugim czytaniu, rządowy projekt specustawy wspierającej realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem koronawirusa ponownie trafił do komisji finansów publicznych.

Komisja zajmie się tymi poprawkami jeszcze w piątek. Dalsze prace nad projektem w Sejmie są przewidziane na piątkowe popołudnie. Przedstawiając sprawozdanie z prac komisji finansów w ramach pierwszego czytania, Zdzisław Sipiera (PiS) poinformował, że w trakcie prac złożone zostały cztery poprawki, które dotyczyły albo całkowitej, albo częściowej zmiany przepisów, i zostały one przyjęte.

"Nad pozostałymi wszystkimi zapisami tej ustawy była bardzo merytoryczna, długa dyskusja przy udziale przedstawiciela rządu, pani minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak" - mówił. Zaznaczył, że w prace bardzo zaangażowane zostało biuro legislacyjne Sejmu.

"Po merytorycznej dyskusji i głosowaniu komisja finansów publicznych występuje i wnosi o uchwalenie projektu ustawy" - podsumował.

W imieniu klubu PiS poseł Henryk Kowalczyk zapowiedział poparcie projektu. Podkreślał, że przepisy specustawy mają charakter czasowy i stosuje się je tylko w okolicznościach uzasadnionych epidemią.

Kowalczyk zaznaczył, że specustawa jest niezbędna ze względu na realizację programów z wykorzystaniem środków europejskich. Wskazywał jednocześnie, że beneficjenci i instytucje wdrażające programy operacyjne nie mogą ponosić konsekwencji epidemii, na przykład nie dotrzymując z jej powodu różnych terminów czy nie będąc w stanie spełnić wymagań, niemożliwych do spełnienia z powodu zagrożenia koronawirusem.

Proponowane przepisy nie łagodzą rygorów wykorzystywania środków europejskich, tylko łagodzą wymagania dla tych projektów, na których realizację wpływa epidemia - wskazywał. Wszystko to są przepisy przejściowe, uruchamiane tylko na uzasadniony wniosek, nie zmieniają natomiast ogólnych zasad ustawy o wykorzystaniu środków unijnych - argumentował Kowalczyk.

Występujący w debacie politycy klubu Koalicji Obywatelskiej podkreślali, że polscy pracodawcy i pracownicy czekają na konkretne rozwiązania rządu. Przewodniczący klubu Borys Budka fikcją nazwał Tarczę antykryzysową, a rozpatrywany projekt - jego zdaniem - "w maleńkiej części" próbuje załatać tarczę.

Budka zaznaczył, że jego klub domaga się m.in., by wszyscy lekarze, pielęgniarki, osoby pracujące przy koronawirusie mieli zapewnione cotygodniowe testy.

Posłanka Paulina Hennig-Kloska (KO) przypomniała, że UE uruchomiła bezprecedensową pomoc polegającą na możliwości skierowania niewykorzystanych środków z funduszy strukturalnych na walkę z koronawirusem. Zauważyła, że dla Polski może to oznaczać dodatkowe 50 mld zł. "Te środki unijne trzeba dobrze wykorzystać " - zaznaczyła. Zapowiedziała, że klub rozliczy rząd z wydawania tych środków.

KO złożyła do projektu poprawkę przewidującą weryfikację wydawania środków w trybie przewidywanym przez projekt.

Poparcie ustawy, choć z poprawkami, zapowiedziała Karolina Pawliczak z Lewicy. "Dla nas liczą się miliony Polek i Polaków i los tych ludzi, którzy każdego dnia walczą o przetrwanie, dlatego poprzemy ustawę. Bo nie kierujemy się kluczem partyjnym, a wspólnym interesem obywateli, samorządów i państwa, ale zgłosimy poprawki i będziemy patrzeć wam na ręce, aby wsparcie trafiło tam gdzie jest najbardziej ono potrzebne i tam gdzie będzie w najbardziej transparentny sposób wykorzystane" - mówiła Pawliczak.

Przypomniała, że Polska jest i będzie największym beneficjentem unijnych funduszy spójności na walkę ze skutkami epidemii. Mamy otrzymać blisko 7,5 mld euro, ponad 32 mld zł. "Cieszy, że ta olbrzymia pomoc trafi do samorządów, bo to one są najbardziej obciążone kosztami walki z kryzysem, a państwo im nie pomaga" - podkreśliła.

Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL-Kukiz'15) zaapelował, by zwolnienie z PIT-u, CIT-u, ZUS objęło wszystkich - niezależnie od wielkości firmy. "Bez tego nie utrzymamy miejsc pracy" - mówił. Wskazał też konieczność wprowadzenia "pakietu rozwiązań dla rolników, którzy żywią w tak trudnym czasie". Zaznaczył, że miejsca pracy są w związku z pandemią zagrożone w każdym obszarze gospodarki. "Ustawa idzie w dobrym kierunku, ale chcieliśmy, aby jednoznacznie było w niej rozumiane, że nie chodzi o samą chorobę zakaźną, ale również o zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie tej choroby" - dodał poseł Jarosław Rzepa, przedstawiając propozycje poprawek klubu PSL-Kukiz'15.

Wskazał m.in. na wydłużenie terminów wniosków o płatność czy zakończenia realizacji. Dodał, że należy też zmienić termin roczny z końca grudnia 2020 r. na 31 grudnia 2021.