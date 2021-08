Projekt stabilizujący dochody podatkowe samorządów rząd przyjmie w IV kw. 2021 r.

Projekt ustawy, która ma m.in. ustabilizować dochody podatkowe samorządów rząd przyjmie w IV kw. 2021 r. - wynika z poniedziałkowego wpisu w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

zwiększyć stabilność i przewidywalność dochodów

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, związany z realizacją programu Polski Ład. Został on wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Z wpisu wynika, że planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to IV kwartał br. Za jego przygotowanie odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak napisano w wykazie, proponowane rozwiązania z jednej strony wprost realizują postanowienia programu Polski Ład, wprowadzając m.in. nową subwencję rozwojową dla samorządów, z drugiej zaś, zapewniają dostosowanie systemu finansów samorządu terytorialnego do wyzwań, przed jakim stają samorządy w konsekwencji wdrożenia ambitnych działań Polskiego Ładu, zwłaszcza w systemie podatkowym.

Napisano, że prace nad nowym systemem dochodów jednostek samorządu terytorialnego (obecny system obowiązuje od 17 lat) są prowadzone w ramach powołanego na mocy ustaleń Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Zespołu ds. przeglądu finansów samorządowych, w skład którego wchodzą przedstawiciele rządu i samorządu.

W projekcie założono ujednolicenie sposobu ustalania i przekazywania dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Ustalana globalna kwota dochodów samorządu terytorialnego z PIT i CIT bazowałaby na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków ustalonych przed rozpoczęciem roku budżetowego.

"Dzięki temu kwota dochodów JST z tytułu udziału w PIT i CIT w skali makro będzie znana przed rozpoczęciem roku budżetowego, a jednostki samorządu terytorialnego będą pewne otrzymania zaplanowanych dochodów. Tym samym możliwe będzie przekazywanie JST dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych w stałych, równych miesięcznych ratach" - czytamy w wykazie. Kwoty te nie zmieniałyby się przez cały rok, niezależnie od koniunktury gospodarczej roku budżetowego, czy terminów rozliczeń podatków. Zasadniczo ułatwiłoby to samorządom planowanie oraz realizowanie budżetów.

Wskazano, że potrzeba ustabilizowania dochodów JST z tytułu udziałów w podatkach dochodowych jest istotna także ze względu na rozważane przesunięcie terminów rozliczeń PIT i CIT dla podatników, które powodowałoby istotną zmianę rozkładu dochodów JST w poszczególnych miesiącach roku budżetowego. To - jak napisano - naraziło JST na problemy z zachowaniem płynności finansowej w ciągu roku budżetowego.

Zaznaczono, że oparcie dochodów samorządowych z tytułu udziałów w PIT i CIT na prognozie uzasadnia wprowadzenie mechanizmu korekty dochodów. "Taki mechanizm korekty działałby zarówno w razie zawyżenia prognozy jak i w sytuacji jej zaniżenia" - czytamy. Wyjaśniono, że korekta miałaby zastosowanie jeśli wykonanie dochodów wskazałoby, że - na podstawie prognozy - przekazano do JST zbyt małe lub za duże kwoty dochodów. Dodano, że korekta dochodów byłaby dokonywana w kolejnym roku budżetowym.

W projektowanej ustawie zaproponuje się, aby docelowo kwota dochodów pojedynczej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziałów w PIT i CIT ustalana była na podstawie średniej z 3 lat zamiast obecnego udziału jednorocznego. Takie rozwiązanie - uzasadniono - chroniłoby przed załamaniem lokalnej koniunktury, ograniczając wahania dochodów poszczególnych jednostek na skutek np. pogorszenia z roku na rok sytuacji finansowej głównego podatnika.

Przewidziano także wprowadzenie reguły dochodowej zapewniającej długookresową stabilizację finansową JST. Reguła ta - jak napisano - namnażałaby dochody wskaźnikiem średniookresowej, czyli 8-letniej dynamiki PKB. Wyjaśniono, że zastosowanie takiego okresu ma charakter antycykliczny, czyli korzystny dla JST, szczególnie w okresie gorszej koniunktury.

Wskazano ponadto, że projektowana ustawa przewiduje ustalenie globalnej kwoty części subwencji, jak również jej podziału na poszczególne jednostki, na podstawie zobiektywizowanego algorytmu uwzględniającego poziom wydatków majątkowych JST oraz liczbę mieszkańców.

"Globalna kwota subwencji o charakterze rozwojowym będzie stabilna i nie będzie ulegać znacznym corocznym zmianom wysokości na skutek wahań poziomu inwestycji samorządowych" - napisano.

Zgodnie z informacją "efektem projektowanej zmiany będzie lepsze dopasowanie systemu korekcyjno-wyrównawczego do aktualnej, bieżącej sytuacji finansowej jednostki oraz wyeliminowanie istotnej obecnie dysfunkcji systemu sprowadzającej się do czasowego rozdźwięku między kwotami dochodów, na podstawie których liczone są wpłaty tzw. janosikowego/subwencje wyrównawcze (rok budżetowy n-2) a rokiem, w którym wpłaty/subwencje wyrównawcze są realizowane (rok n)."

Ponadto zakłada się przedłużenie obowiązywania obecnych przepisów w zakresie wpłat województw do budżetu państwa i części regionalnej subwencji ogólnej, tak by zagwarantować samorządom województw dochody niezbędne do realizacji zadań publicznych.

