Projekt: szerokie stosowanie zaliczek w ramach projektów unijnych przyspieszy wydatkowanie środków

Resort funduszy i polityki regionalnej we wtorek na stronach RCL opublikował projekt rozporządzenia, który ma umożliwić szerokie stosowanie zaliczek w ramach projektów, co służyć będzie przyspieszeniu wydatkowania środków.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji we wtorek został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu, w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem wdrażania programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027 konieczne jest ustanowienie dla wspomnianych programów regulacji dotyczących zaliczek.

"Nowe rozporządzenie umożliwi szerokie stosowanie zaliczek w ramach projektów, co służyć będzie przyspieszeniu wydatkowania środków w ramach projektów, przyczyniając się tym samym do szybszego osiągnięcia przez budżet państwa i budżet środków europejskich dochodów z tytułu płatności okresowych przekazywanych Polsce przez Komisję Europejską. Biorąc pod uwagę powyższe oraz brak istotnych sygnałów wskazujących na potrzebę modyfikacji rozwiązań wypracowanych jeszcze w 2009 r. nie przewiduje się wprowadzenia zmian w zakresie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek dla beneficjentów w stosunku do mechanizmów przewidzianych dla programów perspektywy 2014-2020" - podano w uzasadnieniu do projektu.

Stwierdzono, że projekt rozporządzenia określa warunki i tryb udzielania oraz rozliczania zaliczek, w tym zwrotu środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także terminy składania wniosków o płatność oraz ich zakres, uwzględniając rodzaje beneficjentów i sposób wdrażania działań w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich.

"(…) zaliczka jest udzielana na podstawie obowiązującej umowy o dofinansowanie. Może ona być podzielona na transze bądź wypłacona jednorazowo, w wysokości nie większej i przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu. Dla zaliczki wypłacanej w transzach wypłata kolejnej transzy nastąpić może dopiero po rozliczeniu w wysokości co najmniej 70 proc. łącznej kwoty dotychczas wypłaconych transz zaliczki" - wskazano w uzasadnieniu do projektu.

Wg uzasadnienia, wypłata zaliczki uwarunkowana jest wniesieniem przez beneficjenta stosownych zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań. Dla zaliczek w kwocie przekraczającej 10 mln zł wymagane jest zabezpieczenie w jednej lub kilku formach. Jeżeli kwota zaliczki nie przekracza 10 mln zł wymagane zabezpieczenie przyjmuje formę weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Jak wynika z projektu, rozporządzenie ma wejść w życie w 14 dni po ogłoszeniu.

