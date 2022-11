Projekt terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych - w styczniu 2023 r.

W styczniu ma być gotowy projekt budowy terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, który ma powstać w Świnoujściu – przekazały w środę władze Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Inwestycja ma być zrealizowana do 2025 roku.

"Ten port będzie faktycznie pierwszym, który odpowiada na potrzeby inwestorów" - przekazał w środę podczas konferencji prasowej w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (ZMPSiŚ) wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Jak mówił, był "niezwykle intensywny" wyścig o to, gdzie ten pierwszy port offshore-owy powstanie. "Ta podróż trwała od portów trójmiejskich - Gdyni, Gdańska, Ustki - a zakończyła się w Świnoujściu, co jest dla nas niezwykle istotną i ważną informacją" - podkreślił.

Port Świnoujście z początkiem 2025 roku ma mieć pierwszy na polskim wybrzeżu terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych. Umowę na dzierżawę portowych terenów podpisano 13 października br., w niespełna rok po nabyciu przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście terenów w świnoujskim porcie.

Pierwszym projektem realizowanym przy wykorzystaniu terminalu instalacyjnego w Świnoujściu ma być Baltic Power, wspólne przedsięwzięcie Grupy Orlen i kanadyjskiej spółki Northland Power.

Farma Baltic Power o mocy do 1,2 GW ma powstać ok. 23 km od brzegu na wysokości Choczewa i Łeby. Po zakończeniu budowy w 2026 r. będzie w stanie zasilić w czystą energię ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych.

"Harmonogram jest na dzisiaj realizowany bez ani jednego dnia opóźnienia" - zapewnił prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Krzysztof Urbaś. Jego zdaniem "nic nie jest na razie zagrożone". "W tej chwili tworzy się projekt, który będzie gotowy w styczniu 2023 r. i natychmiast po zakończeniu prac projektowych uruchamiamy przetarg na wykonawcę części infrastruktury dostępu" - wskazał.

Terminal instalacyjny powstanie na 20 hektarach. Będzie posiadał infrastrukturę zdolną do obsługi dużych jednostek, transportujących kluczowe komponenty farm wiatrowych, takie jak turbiny, ich wieże oraz fundamenty. Z portu będą wypływać również specjalistyczne jednostki zajmujące się realizacją zaawansowanych prac budowlanych związanych z morskimi farmami wiatrowymi.

ZMPSiŚ SA wybuduje nabrzeża o długości około 485 m, głębokości dopuszczalnej 14,5 m i technicznej 12,5 m. Będą one wysunięte o 25 m na wodę, o nośności 50 kN/m2, z 10 stanowiskami do wstępnego montażu wież o nośności 500 kN/m2. Do nabrzeży będzie prowadził nowy tor podejściowy o głębokości 12,5 m i szerokości 140 m. Na lądzie powstaną place składowe, co w sumie pozwoli na obsługę do 80 turbin wiatrowych rocznie o mocy 15MW każda.

Jak przekazano, inwestycja będzie gotowa na przełomie 2024/2025 r. Ma obsługiwać rocznie około 80 jednostek.

