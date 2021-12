Projekt uchwały: usprawnienie synchronizacji inwestycji transportowych w ramach CPK

Zestawienie planowanych inwestycji, obejmujących całą sieć transportową w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego - zawiera projekt uchwały, który w piątek ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Ma to usprawnić synchronizację prac podmiotów odpowiedzialnych za CPK.

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie "Planu zamierzeń państwa oraz zatwierdzonych do realizacji przedsięwzięć w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego - w perspektywie obejmującej Strategię Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku".

"Przyjmuje się Plan zamierzeń państwa oraz zatwierdzonych do realizacji przedsięwzięć w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego - w perspektywie obejmującej Strategię Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, przyjętą uchwałą Rady Ministrów z 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia +Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku+" -napisano w projekcie uchwały.

Jak dodano, nadzór nad realizacją Planu oraz aktualizację Planu powierza się Pełnomocnikowi Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

"Celem Planu (...) jest zestawienie planowanych inwestycji tej kategorii na poziomie krajowym, obejmującym całą sieć transportową, niezależnie od inwestora. Usprawni to synchronizację prac wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za ich wdrożenie na różnych etapach przygotowania i realizacji przedsięwzięć. W efekcie pozwoli na zachowanie m.in. komplementarności parametrów(dzięki uwzględnieniu zależności pomiędzy poszczególnymi projektami) i terminów realizacji" - napisano we wstępie do projektu uchwały.

Według autorów uchwały, zachowana zostanie spójność planowania inwestycji w ramach opracowywanych na perspektywę 2021-2027 programów wieloletnich.

W Ocenie Skutków Regulacji podkreślono, że skoordynowana realizacja przedsięwzięć ułatwi wykazywanie ich efektów, co wpłynie pozytywnie na możliwość pozyskania finansowania, m.in. ze środków Unii Europejskiej. "Jednocześnie inwestycje infrastrukturalne - takie jak Centralny Port Komunikacyjny wraz z Inwestycjami Towarzyszącymi - są jednym z powszechnie akceptowanych przez ekonomistów narzędzi pobudzania gospodarki. Program CPK z racji swojej skali będzie w sposób istotny oddziaływał na gospodarkę krajową, zarówno na etapie realizacji projektu, jak i stabilnego funkcjonowania" - napisano.

Za projekt uchwały odpowiada pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma powstać na terenie trzech gmin: Baranów (pow. grodziski), Teresin (pow. sochaczewski) i Wiskitki (pow. żyrardowski). W ramach tego projektu na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.

