Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Umowy Partnerstwa - w wykazie prac legislacyjnych rządu

W wykazie prac legislacyjnych i programowych RM ukazał się projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Umowy Partnerstwa. Uchwała ma na celu przyjęcie dokumentu wyznaczającego ramy dla krajowych i regionalnych programów operacyjnych współfinansowanych z EFSI w latach 2021-2027.

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce, przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak czytamy w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, uchwała "ma na celu przyjęcie dokumentu, który będzie wyznaczać ramy dla krajowych i regionalnych programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w latach 2021-2027".

"Umowa Partnerstwa będzie stanowić mandat negocjacyjny pomiędzy Polską a Komisją Europejską, co do zakresu interwencji funduszy europejskich w ramach polityki spójności, tj.: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS +), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST)"- czytamy.

Podkreślono, że dokumenty programowe będą przygotowywane przez instytucje zarządzające programami, które będą zlokalizowane w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędach Marszałkowskich.

W projekcie uchwały zaznaczono, że Umowa Partnerstwa "określa strategię interwencji funduszy europejskich w ramach polityk unijnych: polityki spójności i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2021-2027".

"Opracowywana jest na podstawie art. 7 projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz" - czytamy.

Zgodnie z jego postanowieniami państwa członkowskie Unii Europejskiej przygotowują dokument określający warunki efektywnego i skutecznego wykorzystania funduszy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2027 r.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2021 r.

Jak informuje MFFiPR, Umowa Partnerstwa to najważniejszy dokument określający, w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. Chodzi o 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności (72,2 miliarda euro) i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (3,8 miliarda euro). Projekt Umowy Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.