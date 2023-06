Projekt uchwały ws. rewizji KPO w kontekście REPowerEU w wykazie prac legislacyjnych rządu

Projekt uchwały ws. rewizji Krajowego Planu Odbudowy opublikowano w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Jak podano, zmiany wynikają z opublikowanego przez Komisję Europejską planu REPowerEU dot. zmniejszenia uzależnienia krajów unijnych od paliw kopalnych.

Chodzi o projekt przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zmian Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu podano, że konieczność rewizji wynika z diametralnej zmiany sytuacji geopolitycznej, która nastąpiła po rosyjskiej agresji na Ukrainę.

"Te bezprecedensowe wyzwania sprawiają, że jeszcze ważniejsze i pilniejsze stało się ograniczenie uzależnienia UE od paliw kopalnych" - czytamy w projekcie uchwały.

Wskazano, że aby sprostać tym wyzwaniom, KE opublikowała plan REPowerEU, w którym określiła wspólne europejskie działania stanowiące uzupełnienie przedsięwzięć podjętych w odniesieniu do bezpieczeństwa dostaw energii i magazynowania energii. Jak zaznaczono, działania te mają być uwzględnione w KPO wszystkich krajów członkowskich.

Podkreślono, że państwa UE "muszą zakończyć proces reprogramowania krajowych planów odbudowy i uzyskać zmienioną decyzję wykonawczą Rady UE oraz podpisać zmienione umowy finansowe z Komisją Europejską do końca 2023 r., żeby zabezpieczyć 30 proc. zobowiązań i otrzymać 20 proc. zaliczki na środki alokowane w rozdziale REPowerEU (część dotacyjna i pożyczkowa)". Formalne przekazanie rewizji KPO powinno nastąpić nie później niż na przełomie II i III kw. br. - dodano.

W związku z napiętym harmonogramem całego procesu reprogramowania KPO konsultowanie z partnerami oraz uzgadnianie zakresu zmian do KPO z KE będzie prowadzone równolegle przez MFiPR z udziałem resortów zaangażowanych w realizację KPO - podano w wykazie. Dlatego - jak zaznaczono - konieczne jest upoważnienie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego do prowadzenia całego procesu począwszy od wypracowania z KE zmian do KPO, przedłożenia KE zaktualizowanego dokumentu oraz prowadzenia formalnych negocjacji.

"Po zakończeniu negocjacji z Komisją Europejską minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego poinformuje o wynikach tych negocjacji Radę Ministrów" - podano.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl