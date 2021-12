Projekt: udzielanie Pożyczki Preferencyjnej 2.0 w ramach Tarczy PFR przedłużone do 31 marca 2022

Udzielanie pomocy w formie Pożyczki Preferencyjnej 2.0 w ramach Tarczy PFR dla dużych firm zostanie przedłużone do 31 marca 2022 r., z możliwością wypłaty środków dnia 30 czerwca 2022 r. - wynika z projektu uchwały Rady Ministrów zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych rządu.

W wykazie prac legislacyjnych rządu przypomniano, że w czerwcu 2020 r. Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął realizację rządowego programu "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm", w ramach którego udzielał dużym przedsiębiorcom wsparcia finansowego w formie finansowania płynnościowego, finansowania preferencyjnego oraz finansowania inwestycyjnego na warunkach rynkowych i na zasadach pomocy publicznej.

Pod koniec listopada 2020 r. PFR formalnie rozpoczął procedurę zatwierdzenia nowego instrumentu wsparcia przedsiębiorców. Nowy instrument zakładał wsparcie dużych przedsiębiorstw, które odczuły negatywne skutki obostrzeń obowiązujących od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r., poprzez udzielanie pożyczek preferencyjnych. Pożyczka Preferencyjna 2.0 jest wsparciem finansowym będącym pomocą publiczną, może być umorzona w maksymalnej wysokości do 75 proc. jej wartości nominalnej. 17 czerwca 2021 r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na udzielanie wsparcia w takiej formie. Przedsiębiorcy mogli składać wnioski o pożyczkę do 30 września 2021 r. Okres udostępniania finansowania mija 31 grudnia 2021 r., z możliwością wypłaty środków do 31 marca 2022 r.

Jak podano, w związku ze znaczącą liczbą wniosków o udzielenie wsparcia i zapotrzebowaniem firm, uzasadnione jest zapewnienie możliwości udzielania finansowania w okresie dłuższym niż pierwotnie przewidziany. Zgodnie z projektem, termin działania programu zostanie przedłużony do 31 grudnia 2022 r. Udzielanie pomocy w formie Pożyczki Preferencyjnej 2.0 zostanie przedłużone do 31 marca 2022 r., z możliwością wypłaty środków do 30 czerwca 2022 r.

Zaznaczono, że wydłużenie okresu udzielania pomocy zostało zgłoszone Komisji Europejskiej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach notyfikacji grupowej dotyczącej programów pomocowych w Polsce związanych z walką z COVID-19.

Za opracowanie projektu uchwały odpowiedzialny jest resort rozwoju i technologii. Jak napisano, planowane przyjęcie projektu przez rząd to IV kw.br.

