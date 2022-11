Projekt: umorzona przez PFR pomoc dla przedsiębiorców w ramach tarcz antykryzysowych bez podatku też w 2023 r.

Ministerstwo Finansów chce do końca 2023 r. wydłużyć okres, w którym nie będzie pobierany podatek od pomocy dla przedsiębiorców umorzonej przez PFR – wynika z projektu rozporządzenia MF.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w czwartek opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów, nowelizującego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju.

"Z informacji przedstawionych przez PFR S.A. wynika, że aktualnie na umorzenie subwencji finansowej oczekuje około 5 tys. beneficjentów Programu Tarcza 1.0 oraz około 5,4 tys. beneficjentów Programu Tarcza 2.0. Szacunkowa, łączna kwota umorzenia dla tych podmiotów może wynieść około 1,8 mld zł, jednak jej dokładna wartość będzie znana dopiero po wydaniu właściwych decyzji umorzeniowych" - podano w uzasadnieniu do projektu.

Przypomniano w nim, że na podstawie obowiązującego rozporządzenia z 16 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju objęto zaniechaniem poboru podatku kwoty wynikające z umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji finansowej oraz finansowania preferencyjnego otrzymanych w ramach Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju. Tym samym przedsiębiorcy, którzy uzyskali od PFR decyzje umorzeniowe w okresie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., nie będą płacić podatku od umorzonych kwot.

Jak podano, projektowana regulacja ma wydłużyć termin zaniechania poboru podatku o rok, poprzez objęcie dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia w ramach Tarczy 1.0 i Tarczy 2.0 od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

"Potrzeba wydłużenia terminu zaniechania poboru podatku podyktowana jest faktem, że adresaci decyzji umarzających całość lub choćby część subwencji finansowej udzielonej przez PFR S.A. po dniu 31 grudnia 2022 r., będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych z tytułu umorzenia" - stwierdzono w uzasadnieniu.

Dodano, że celem rozporządzenia jest wyrównanie szans wszystkich podatników, którzy są beneficjentami Tarcz Finansowych PFR. Chodzi bowiem również o tych podatników, którzy z uwagi na przeszkody formalne byliby zmuszeni po 31 grudnia 2022 r. do zapłaty podatku od dochodów otrzymanych w ramach tej samej procedury wsparcia, co do której za okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia br. odstąpiono od opodatkowania.

