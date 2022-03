Projekt umożliwiający kontynuowanie sprzedaży podstawowych odbiorników telewizyjnych w konsultacji

Projekt rozporządzenia umożliwiający kontynuowanie sprzedaży podstawowych odbiorników telewizyjnych trafił do konsultacji - wynika z informacji opublikowanej w poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych, który trafił do konsultacji międzyresortowych.

Jak wskazano, nowelizacja rozporządzenia ma na celu zmianę obowiązkowego minimalnego standardu gniazda wejściowego HDMI dla odbiorników 4K (UHD) z wersji 2.1 do wersji 2.0b lub nowszej.

"Zmiana ta umożliwi kontynuowanie sprzedaży podstawowych odbiorników telewizyjnych w przedziale cenowym od ok. 800 zł do ok. 4 000 zł, czyli takich, które są najchętniej wybierane przez konsumentów" - wyjaśniono.

