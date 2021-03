Projekt usprawniający proces przygotowania inwestycji CPK

Usprawnienie procesu przygotowania inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego ma zapewnić projekt rozporządzenia, który w środę został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o "Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gmin, na terenie których stosowane będą szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego".

Wskazano, że w procesie planowania CPK niezbędne jest "zabezpieczenie terenowe umożliwiające terminowe i sprawne przystąpienie do fazy realizacji inwestycji, przy spełnieniu wszelkich wymogów określonych prawem administracyjnym, w tym wymogu dysponowania prawami do nieruchomości na cele budowlane".

Zaznaczono, że zasadne jest odpowiednio wczesne rozpoczęcie procesu nabywania nieruchomości na potrzeby inwestycji, co ma pozwolić na zminimalizowanie skali wywłaszczeń. W tym celu m.in. - jak czytamy - ogłoszono Program Dobrowolnych Nabyć nieruchomości obejmujący obszar przyszłej realizacji inwestycji.

Dodano, że teren przygotowania inwestycji podlega również procesom prawnym i faktycznym mogącym potencjalnie utrudnić realizację inwestycji. Dotyczy to - jak napisano - w szczególności realizacji zadań gminnych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także czynności z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

"Ponadto konieczne jest zapewnienie możliwości skutecznego przeprowadzenia badań lub pomiarów niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji, w szczególności badań archeologicznych, geologicznych i przyrodniczych" - czytamy.

Zgodnie ustawą o Centralnym Porcie Komunikacyjnym Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia wskazać gminy lub ich części, na terenie których, w celu przygotowania obszaru CPK wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania, stosowane będą wszystkie albo wybrane szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego, określone w art. 29 uCPK.

Zasady te polegają na: prawie pierwokupu nieruchomości, z wyłączeniem samodzielnych lokali mieszkalnych, realizowanym przez Spółkę Celową działającą pod firmą Centralny Port Komunikacyjny; uprawnieniu Spółki Celowej do nabywania oraz zamiany nieruchomości dla realizacji celów określonych w uCPK; uprawnieniu Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego do wyrażania zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, zawarcie umów dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oraz umów, które pozwalają na realizację inwestycji na tych nieruchomościach, również inwestycji o charakterze innym niż budowlanym; uprawnieniu Inwestora do wejścia na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia badań lub pomiarów niezbędnych do przygotowania i realizacji Inwestycji, w szczególności badań archeologicznych, geologicznych i przyrodniczych; uzgadnianiu przez ministra właściwego ds. transportu projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Napisano, że oczekiwanym efektem wydania rozporządzenia jest sprawne przeprowadzenie Programu Dobrowolnych Nabyć nieruchomości, skoordynowanie czynności z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego z procesem przygotowania inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, jak również sprawne i terminowe przeprowadzenie badań przygotowawczych dla Inwestycji.

W Ocenie Skutów Regulacji projektu wskazano, że w większości krajów UE funkcjonują systemy zabezpieczające teren pod strategiczne inwestycje celu publicznego oraz umożliwiające nabywanie nieruchomości na ten cel. Zaznaczono, że są one zwykle powiązane z instrumentami ogólnego systemu planowania przestrzennego.

"W Polsce system realizacji większości inwestycji celu publicznego powiązano z mechanizmem specustaw, w związku z tym niemożliwe jest dokonywanie w tym zakresie precyzyjnych porównań" - czytamy.

Napisano, że projekt rozporządzenia nie zostanie przekazany do konsultacji społecznych. "Należy bowiem mieć przede wszystkim na uwadze, że wyznaczenie obszarów określonych w projekcie rozporządzenia nastąpiło w oparciu o dane zgromadzone w toku analiz przygotowujących inwestycję w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego, w szczególności analiz przestrzennych, środowiskowych, ekonomicznych i technicznych" - czytamy.

Zaznaczono, że wskazane w tych analizach czynniki determinujące wyznaczenie obszarów są efektem prac zespołów eksperckich, w związku z tym konsultacje publiczne, ze względu na swoją naturę, nie pozwolą na uzyskanie szerszego spektrum danych uzasadniających zmianę przedmiotowych rozstrzygnięć. Ponadto - jak dodano - uwzględnić należy, że pożądane jest jak najszybsze wejście w życie rozporządzenia. Podkreślono, że "przemawiają za tym zarówno względy dotyczące realizacji samej inwestycji (w tym wstrzymanie procesów mogących potencjalnie utrudniać inwestycję), jak i zapewnienie przejrzystej sytuacji prawnej społeczności zamieszkującej te obszary (uruchomienie Programu Dobrowolnych Nabyć, rozpoczęcie procesu relokacji)."

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu na obszarze ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.

