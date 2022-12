Projekt ustawy o fundacji rodzinnej wraca do sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju po tym jak Prawo i Sprawiedliwość, Polska 2050 oraz Lewica zgłosiły we wtorek późnym wieczorem poprawki.

Poseł Andrzej Gawron (PiS) zgłosił jedną poprawkę, jednak nie wyjaśnił, czego ona dotyczy. Z kolei Wiesław Buż z Lewicy zgłosił poprawkę, która zakłada, że rada nadzorcza ma się składać z trzech albo większej liczby członków, podczas gdy projekt przewiduje, że może być to nawet jedna osoba.

Cztery poprawki, w imieniu Koła Parlamentarnego Polska 2050 złożył poseł Mirosław Suchoń. Jak wyjaśnił, pierwsza poprawka dotyczy umożliwienia tego, aby fundatorem mogła być osoba prawna.

"Kolejna poprawka spowoduje, że dopuścimy, aby do istniejącej fundacji mogły przystąpić, na późniejszym etapie, kolejni fundatorzy, natomiast dwie kolejne poprawki, które składam, dotyczą kwestii podatkowych i mają na celu wprowadzenie pewnej stabilnej reguły w projektowaną ustawę" - dodał.

Projekt ustawy powołuje nową instytucję, jaką będzie fundacja rodzinna. Fundacja taka ma pomóc firmom rodzinnym kontynuować prowadzenie biznesu w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie.

Podczas pierwszego czytania projektu ustawy w Sejmie na początku grudnia wszystkie kluby parlamentarne wyraziły poparcie dla dalszych prac nad rozwiązaniami przygotowanym w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Szef resortu rozwoju Waldemar Buda, przedstawiając założenia do projektu, podkreślał, że zadaniem ustawy ma być przede wszystkim zarządzanie majątkiem i jego ochrona zgodnie z wolą określoną przez fundatora w statucie. Ocenił, że dzięki projektowanym przepisom majątek firmy zostanie zatrzymany w jednych rękach, co przyczyni się do jej rozwoju.

Według opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projektu ustawy o fundacji rodzinnej, fundacja taka to nowa instytucja, której zadanie to przede wszystkim zarządzanie majątkiem i jego ochrona, w tym zapewnienie środków dla grupy wskazanych przez fundatora beneficjentów. W myśl projektowanych przepisów fundator będzie miał dużą swobodę w określeniu zarówno zasad zarządzania fundacją, jej funkcjonowania, jak i celu, dla którego zostaje ona powołana. Według projektodawców dodatkowymi celami są: budowanie ładu rodzinnego w przypadku rodzin związanych z biznesem, akumulacja kapitału oraz zwiększenie inwestycji w Polsce.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, fundatorem będzie mogła zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a więc m.in. prawo swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Fundację rodzinną będzie mogło utworzyć także kilku fundatorów. Fundacja rodzinna będzie mogła być ustanawiana na czas określony albo na czas nieokreślony.

Majątek, w który wyposaża się fundację rodzinną, będzie mogło stanowić mienie, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, należące do fundatora albo fundatorów, w tym przede wszystkim udziały i akcje spółek. Wartość przekazanego fundacji rodzinnej majątku ma wynosić co najmniej 100 tys. zł (fundusz założycielski) - podano.

Fundacja rodzinna będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą, polegającą na obrocie majątkiem, w tym udziałami w spółkach, "jeśli nie nabywa ich tylko w celu dalszej odsprzedaży, najmie, udzielaniu pożyczek spółkom, w których posiada udziały lub beneficjentom, obrocie obcą walutą w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji oraz prowadzeniu gospodarstwa rolnego".

Autorzy rozwiązań zwrócili uwagę na możliwość wycofania się fundatora (przedsiębiorcy) z aktywnego prowadzenia biznesu, bez utraty dochodów; finansowe zabezpieczenie członków rodziny; czy oddzielenie spraw biznesowych i rodzinnych. Założenie fundacji i przekazanie majątku do fundacji ma nie być opodatkowane.

W ocenie MRiT fundacja rodzinna będzie wykorzystywana głównie przez osoby posiadające spółki handlowe. "Nie wprowadzamy jednak ograniczeń we wnoszeniu do fundacji rodzinnej przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części czy ich poszczególnych składników" - wskazano. Fundacja rodzinna, ze względu na rozwiązanie dotyczące zawężenia prowadzenia działalności gospodarczej, będzie mogła np. wydzierżawić przedsiębiorstwo i podbierać z tego tytułu czynsz - dodano.

Zwrócono uwagę, że projektowane przepisy o fundacji rodzinnej pozwalają też uporządkować w rodzinie kwestie prawa do zachowku.

Jak podano w uzasadnieniu, projekt MRiT stanowi odpowiedź na postulaty firm rodzinnych, które mierzą się lub będą mierzyć w niedalekiej przyszłości z koniecznością przekazania przedsiębiorstwa następcom prawnym. W Polsce blisko 830 tys. firm to firmy rodzinne, spośród których 57 proc. planuje sukcesję w ciągu najbliższych pięciu lat - wskazano za danymi Instytutu Biznesu Rodzinnego.

