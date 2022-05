Projekt ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów wraca do komisji rolnictwa, poprawki podczas II czytania zgłosił klub PO. Projektowane przepisy mają ułatwić rolnikom składanie wniosków i dokumentów do ARiMR drogą elektroniczną.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw, który przedłożyło ministerstwo rolnictwa.

Rządowy projekt był omawiany (I czytanie) podczas wtorkowego posiedzenia komisji rolnictwa. Zostały do niego wprowadzone dwie poprawki, które - jak wskazywało biuro legislacyjne - wykraczają poza materię tej ustawy.

Dotyczą one ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa. Zakładają one przekazanie 500 mln zł w 2022 r. nadwyżki po uregulowaniu zobowiązań Zasobu na udzielanie pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej czy na skup i przechowywania, przetwarzanie produktów rolnych; na nabycie akcji i udziałów w spółkach handlowych oraz na zakup nieruchomości rolnych w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw.

Druga poprawka rozszerza katalog celów, na jakie może być przekazana samorządowym nieruchomość z Zasobu Skarbu Państwa.

Przeciwko tym poprawkom opowiedział się w środę klub PO. Zdaniem posła Kazimierza Plocke, "poprawka pozwoli rządzącym położyć łapę na kwocie 500 mln zł, które się należą rolnikom". Jak mówił, pieniądze te trafią do Krajowej Grupy Spożywczej, "która jest projektem czysto politycznym" i zostaną wydatkowane poza kontrolą.

Plocke przekazał marszałkowi Sejmu poprawki klubu PO.

"Mamy wrażenie, że te poprawki jest to próba zachachmęcenia pół miliarda złotych, który to powinien trafić bezpośrednio do rolników, a trafi nie wiadomo gdzie, bo będzie poza społeczną kontrola, poza kontrolą budżetową i kontrolą parlamentarną (...) czyli mamy niewinną ustawę techniczna, która chciałoby się poprzeć, która gdzieś w ostatnim momencie procedowania zostaje wywrócona do góry nogami i do wielkiej beczki miodu dodaje się łyżkę dziegciu, która kompletnie tą ustawę psuje."- mówiła Joanna Mucha z koła Polska 2050.

Wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra wyjaśnił, że dzięki tej poprawce Krajowa Grupa Spożywcza, która otrzyma znaczny budżet będzie miała możliwości by reagować na rynku i wspierać rolników. Pieniądze te m.in. będą przekazywane jako pożyczki dla firm, które zajmują się skupem (np. owoców miękkich) by przełamywać niskie ceny, czy brak opłacalności produkcji rolnej - tłumaczył. "Przekazujemy te 500 mln zł dla polskich rolników, to jest wasz postulat, to jest wasz apel, my to robimy" - zapewnił opozycję wiceminister.

Procedowana ustawa dotyczy umożliwienia rolnikom składania wniosków i dokumentów do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) drogą elektroniczną; chodzi m.in. o wpis do ewidencji producentów rolnych oraz o zmianę i korektę danych. Dotąd wnioski były przyjmowane w wersji papierowej.

Projektowana nowelizacja ponadto umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o wypłatę oraz wniosku o przyznanie pomocy (tzw. wniosku transferowego) w ramach działań zalesieniowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 i 2007-2013.

Możliwe będzie także sporządzanie elektronicznej kopii dokumentów, co ograniczy ilość miejsca przeznaczonego na przechowywanie akt spraw w postaci papierowej oraz umożliwi szybki dostęp do akt z każdego szczebla organizacyjnego ARiMR. Obecnie akta spraw przechowywane są wyłącznie w wersji papierowej.

Doprecyzowane zostaną przepisy w sprawie postępowań ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami oraz z elektroniczną kopią dokumentów, a także przepisy dotyczące przyznawania pomocy w działaniach transferu wiedzy i doradztwa, objętych PROW 2014-2020.

