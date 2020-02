Projekt ustawy o przeniesieniu środków z OFE do IKE do sejmowych komisji

Sejm skierował do dalszych prac w sejmowych komisjach finansów publicznych oraz polityki społecznej i rodziny projekt ustawy o przeniesieniu środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE).

Poseł Jarosław Krajewski (PiS) przedstawiając sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne powiedział, że komisja wnosi o przyjęcie ustawy wraz z poprawkami.

"Co niezwykle istotne, ten projekt ustawy zakłada danie Polakom wolnego wyboru, jeśli chodzi o ich decyzje czy środki zgromadzone w OFE trafią na IKE czy trafią do ZUS. To jest zupełnie inna sytuacja niż w roku 2014, kiedy rządziła Platforma Obywatelska" - powiedział.

"W tym projekcie ustawy znajduje się potwierdzenie, że środki zaoszczędzone na IKE będą prywatną własnością osoby oszczędzającej na poczet przyszłych środków w momencie przejścia na emeryturę" - dodał.

Poseł PiS Jerzy Bielecki przedstawiając stanowisko klubu powiedział z kolei, że Prawo i Sprawiedliwość składa do projektu jeszcze osiem poprawek, które mają charakter redakcyjno-legislacyjny.

O odrzucenie w drugim czytaniu ustawy wnioski złożyły kluby Koalicji Obywatelskiej i PSL-Kukiz'15.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda odpowiadając na pytania posłów powiedział, że podstawową przesłanką jaka stała za zaproponowaniem tej ustawy jest prywatyzacja środków z OFE.

"Chcemy zrobić to co zostało Polakom obiecane w 1997 roku. Niestety, w 2014 roku zostało to zakwestionowane, a połowa środków została przekazana do ZUS aby załatać dziurę budżetową. Teraz prywatyzujemy środki z OFE" - stwierdził.

"Wcale nie namawiamy na konkretne rozstrzygnięcie, niech każdy z Polaków zdecyduje jakie ono będzie, ma prawo wyboru. Może zdecydować się nad wyborem domyślnym, czyli przekazać środki do IKE, ale może też złożyć oświadczenie o przekazaniu środków do ZUS-u, nie widzimy w tym najmniejszego problemu" - dodał wiceminister.

Buda podkreślił, że rząd chce środki z OFE przekazać Polakom, a jedynym warunkiem jest ich wypłacenie po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Pod koniec stycznia sejmowe komisje finansów publicznych oraz polityki społecznej przyjęły głównie poprawki o charakterze doprecyzowującym czy redakcyjnym.

Procedowany projekt ustawy dot. przeniesienia środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych na Indywidualne Konta Emerytalne zakłada, że ok. 154 mld zł, które obecnie znajdują się w funduszach zostanie przekazanych na IKE, będą one podlegały dziedziczeniu, a po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły być wypłacone w całości bądź w ratach. Przekazanie pieniędzy z OFE do IKE nastąpi automatem.

Ci, którzy nie zgodzą się na przekazanie środków z OFE na IKE będą mogli złożyć deklarację o przekazanie pieniędzy do ZUS.

Z tytułu przekształcenia OFE w IKE wnoszona będzie opłata odpowiadająca wartości 15 proc. aktywów netto OFE.