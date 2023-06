Projekt ustawy zakładający m.in. skrócenie czasu amortyzacji, trafił do sejmowej komisji

Poselski projekt ustawy, zakładający skrócenie czasu amortyzacji budynków niemieszkalnych do pięciu lub 10 lat, został po czwartkowym pierwszym czytaniu skierowany do sejmowej komisji Finansów Publicznych.

Chodzi o poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak wskazał poseł sprawozdawca Jarosław Sachajko (Kukiz'15), projektowane regulacje mają na celu wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w gminach o wysokim wskaźniku bezrobocia, będących jednocześnie gminami o niskim dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca.

"Instrumentem służącym osiągnięciu tego celu ma być skrócenie okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych z 40 lat do, w zależności od poziomu bezrobocia - pięciu, albo 10 lat" - powiedział Sachajko.

Dodał, że gminy położone w powiatach o wysokim bezrobociu, oraz mające niskie dochody podatkowe, w przeliczeniu na mieszkańca, są obszarami zagrożonymi procesem wyludnienia.

"W ocenie projektodawców będzie to bardzo atrakcyjna zachęta dla inwestorów do tworzenia miejsc pracy tam, gdzie występuje ważny problem społeczny. To rozwiązanie korzystne dla finansów publicznych państwa, wspierające równomierny rozwój Polski, korzystnie wpływające na rozwiązanie problemów społecznych, socjalnych, zdrowotnych i ekonomicznych" - stwierdził Sachajko.

Poseł podkreślił, że wprowadzenie projektowanej zmiany, w długofalowej perspektywie, przełoży się na rozwój tych obszarów kraju, wspierając inwestycje, oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Dodał, że projekt ten nie zmniejsza dochodów gmin, a jednocześnie stymuluje budowę nowych inwestycji.

Poinformował on, że warunkiem możliwości stosowania indywidualnie ustalonej stawki amortyzacji będzie przeciętna stopa bezrobocia wynosząca co najmniej 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, oraz dochód na mieszkańca gminy niższy niż 80 proc. dochodu na mieszkańca kraju.

"Proponuje się ponadto uzależnienie dopuszczalnego okresu amortyzacji od wysokości przeciętnej stopy bezrobocia w powiecie położenia nieruchomości. Dla nieruchomości znajdujących się w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi od 150 do 200 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, proponuje się, aby okres amortyzacji nie mógł być krótszy niż 10 lat, zaś wobec nieruchomości znajdujących się w powiecie o przeciętnej stopie bezrobocia powyżej 200 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, proponuje się, aby okres amortyzacji nie mógł być krótszy niż pięć lat" - powiedział poseł sprawozdawca.

Projekt ten, jak poinformował podczas pierwszego czytania wiceminister finansów Artur Soboń, uzyskał pozytywną opinię rządu.

"Kryteria, które wnioskodawcy zaproponowali, czyli wskaźnik stopy bezrobocia w wysokości 150 proc. oraz dochód na mieszkańca niższy niż 80 proc. dochodu przypadającego na mieszkańca Polski, są w moim przekonaniu właściwym kierunkiem interwencji w postaci szybszej amortyzacji i zachęty do realizacji inwestycji" - powiedział Soboń.

Wiceminister zaznaczył jednocześnie, że pewne korekty techniczne powinny do projektu zostać wprowadzone.

