Projekt ustawy: zasady nabywania uprawnień do obsługi maszyn budowlanych będą doprecyzowane

Projekt ustawy, który doprecyzowuje zasady nabywania uprawnień do obsługi maszyn budowlanych, został w poniedziałek opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Określa on m.in. wytyczne dotyczące egzaminów potwierdzających uprawnienia i wysokość opłaty za egzamin.

Projekt ustawy o zasadach nabywania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych został przygotowany przez resort rozwoju i technologii.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że regulacje w tej sprawie są obecnie określone w rozporządzeniu; potrzebne jest natomiast szczegółowe ustanowienie zasad nabywania uprawnień w akcie prawnym o randze ustawy.

W projekcie ustawy zapisano wymagania w stosunku do osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne, a także zasady nabywania kwalifikacji i prowadzenia szkoleń w tym zakresie. Określono m.in. zakres egzaminu potwierdzającego uprawnienia i wysokość opłaty. Zgodnie z projektem, opłata za egzamin potwierdzający uprawnienia ma wynosić 4,3 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanej przez GUS.

Ponadto zaproponowano ułatwienia w dopuszczeniu do egzaminów osób, które uzyskały kwalifikacje poza państwami Unii Europejskiej. Osoby te będą mogły przystąpić do egzaminu bez obowiązku ukończenia szkolenia, po udokumentowaniu nabytych wcześniej kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji, przyczyni się to do zwiększenia dostępu do rynku pracy dodatkowych osób w zawodach deficytowych.

Projekt przewiduje też prowadzenie przez ministra właściwego ds. gospodarki elektronicznego wykazu uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych. Wpis do wykazu ma następować niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu. Dane z wykazu mają być udostępniane organom administracji publicznej, osobom posiadającym uprawnienia lub pracodawcom na ich "uzasadniony wniosek". W uzasadnieniu podkreślono, że w razie wypadku z udziałem danej maszyny lub urządzenia technicznego, Państwowa Inspekcja Pracy lub policja występują z prośbą o potwierdzenie autentyczności dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia. Zgodnie z prowadzonym wykazem będzie możliwość potwierdzenia uprawnień - zaznaczono.

Projekt został skierowany do konsultacji.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl