Projekt: Utrzymane zostaną kody PKWiU 2008 na niektóre towary

Do końca marca 2021 r. utrzymane zostaną kody PKWiU 2008 na niektóre towary, np. z załącznika obejmującego te, co do których należy stosować split payment - przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów, nad którym pracuje prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

O pracach nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) informuje na swojej stronie internetowej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Zmiana ta znalazła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych, a planowany termin przyjęcia przez rząd to ostatni kwartał tego roku.

Zgodnie z ustawą o VAT od 1 lipca 2020 r. w zakresie VAT stosowany jest nowy system identyfikowania towarów i usług; nomenklatura Scalona (CN) w zakresie towarów, aktualna Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług. Rozporządzeniem z marca br. przedłużono stosowanie do dnia 31 grudnia 2020 r. PKWiU 2008 dla niektórych kategorii towarów.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu, celem zmian jest przedłużenie, zgodnie z propozycją Ministra Finansów, stosowania PKWiU 2008 do celów opodatkowania podatkiem VAT w zakresie: podatników dokonujących dostawy m.in. kosmetyków, komputerów, elektroniki, AGD, części do samochodów i motocykli - w związku z zawarciem umowy "w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy". W opisanych wyżej przypadkach stosuje się wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego od VAT.

PKWiU 2008 ma także dotyczyć towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, który obejmuje towary, co do których należy stosować procedurę podzielonej płatności (split payment).

Zgodnie z projektem, dotychczasowe PKWiU mają być używane do 31 marca 2021 r.

"Uzyskany, wskutek proponowanej zmiany rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), czas pozwoli na zakończenie procesu legislacyjnego w zakresie zmiany przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w wyniku którego w powołanych powyżej regulacjach zastosowanie znajdzie od dnia 1 kwietnia 2021 r. PKWiU 2015" - wyjaśniono.

Dodano, że Minister Finansów wnioskuje o utrzymanie terminu 1 stycznia 2021 r., jako daty wejścia w życie identyfikacji towarów i usług w oparciu o klasyfikację PKWiU 2015, dla potrzeb VAT w zakresie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT oraz dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.