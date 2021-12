Projekt: w GIOŚ powstanie departament do zwalczania transgranicznego przewozu nielegalnych odpadów

Wydawanie decyzji dotyczących legalnego przemieszczania odpadów oraz przeciwdziałanie i zwalczanie nielegalnego przewozu przez granicę śmieci - to zgodnie z projektem rozporządzenia będą zadania nowego departamentu transgranicznego przemieszczania odpadów, który powstanie w GIOŚ.

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informację na temat projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie ws. nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

"W związku z potrzebą efektywnego reagowania na zjawiska występujące w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów oraz zmieniające się trendy, które wpływają zarówno na legalne, a w znacznie większym stopniu również na nielegalne przemieszczanie odpadów oraz niedostateczną liczbą pracowników, co skutkuje niepełną realizacją zadań, zachodzi potrzeba utworzenia nowego departamentu, realizującego kompleksowo zadania wymagane w tym zakresie" - wyjaśniono potrzebę nowych przepisów.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w GIOŚ powstanie departament transgranicznego przemieszczania odpadów.

Z wykazu dowiadujemy się, że zadaniem nowego departamentu będzie "kompleksowe podejście do zagadnień związanych z wydawaniem decyzji w zakresie legalnego przemieszczania odpadów oraz powiązanych zagadnień współpracy na forum Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych (Konwencja Bazylejska), przeciwdziałaniem i zwalczaniem nielegalnego przemieszczania odpadów". "Nowym, niezwykle ważnym, zadaniem będzie analiza trendów występujących w transgranicznym przemieszczaniu odpadów, badanie przyczyn ich występowania i opracowywanie rozwiązań eliminujących niepożądane zjawiska" - podkreślono.

Dodano, że projektowane rozporządzenie wspiera realizację założeń rządowego programu Polski Ład w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, poprzez wzmocnienie kontroli nad gospodarką odpadami tak, aby możliwe było ograniczenie ich wytwarzania i zwiększenie przydatności do recyklingu.

"Kluczowe będzie wydzielenie pionu analitycznego w tworzonym Departamencie Transgranicznego Przemieszczania Odpadów. Zadaniem tego pionu będzie badanie trendów i powiązań w legalnym oraz w szczególności w nielegalnym przemieszczaniu odpadów, aby przeciwdziałać zjawiskom, które osłabiają konkurencyjność polskich, legalnie działających firm recyklingowych. Tworzenie polskiego silnego i stabilnego rynku recyklingu jest kluczowe dla wprowadzenia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Niekontrolowany, nielegalny dopływ odpadów z zagranicy zagraża funkcjonowaniu tego istotnego dla GOZ sektora" - zaznaczono.

Według autorów projektowanego rozporządzenia konieczne jest również wzmocnienie kontroli nad wydawaniem zezwoleń na przywóz odpadów i ograniczenie takiej możliwości do przypadków koniecznych i uzasadnionych. "Oznacza to potrzebę bardziej pogłębionej analizy w zakresie wydawania sprzeciwów wobec przywozu odpadów do Polski" - podsumowano.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w wykazie, nowe rozporządzenie ma zostać wydane na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 r.

