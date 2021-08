Projekt: warunki realizacji niezbędnych przedsięwzięć dot. III Igrzysk Europejskich w 2023 r.

Warunki realizacji przedsięwzięć niezbędnych do przeprowadzenie III Igrzysk Europejskich w 2023 roku oraz sposób finansowania lub dofinansowania niektórych kosztów organizacyjnych - zawiera projekt ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r. opracowany przez MAP.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów we wtorek ukazał się projekt ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku, opracowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Osobą odpowiedzialna za opracowanie projektu jest wicepremier, szef MAP Jacek Sasin.

W projekcie przypomniano, że 30 maja 2019 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie organizacji III Igrzysk Europejskich Kraków 2023. W uchwale Rady Ministrów wyraziła zgodę na zgłoszenie kandydatury Miasta Krakowa i woj. Małopolskiego jako gospodarza Igrzysk.

22 czerwca 2019 r. podczas nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) w Mińsku - Miasto Kraków i woj. Małopolskie otrzymały rolę gospodarza Igrzysk. Za kandydaturą jednogłośnie opowiedziały się narodowe komitety zrzeszone w EOC.

Jak przypomniano, 3 marca 2021 r. Marszałek woj. Śląskiego wystosował do EOC list intencyjny, w którym zadeklarował szerokie zaangażowanie w organizację Igrzysk i wolę przystąpienia do roli organizatorów. EOC poparł deklarację Marszałka woj. Śląskiego w sprawie włączenia Regionu Śląskiego do organizacji Igrzysk i tym samym woj. Śląskie razem z woj. Małopolskim i Miastem Kraków zostali organizatorami Igrzysk.

"Z uwagi na międzynarodowy wymiar wydarzenia sportowego jakim są Igrzyska oraz wyzwania związane z ich przygotowaniem i organizacją projekt ustawy określa: warunki realizacji przedsięwzięć niezbędnych do przeprowadzenie Igrzysk oraz sposób finansowania lub dofinansowania niektórych kosztów organizacyjnych Igrzysk" - czytamy w projekcie.

Jak wskazano, "konieczne jest zatem stworzenie rozwiązań prawnych zapewniających efektywne działanie gospodarzy w zakresie sprawnego przeprowadzenia Igrzysk".

Chodzi m.in. o określenie warunków realizacji przedsięwzięć w zakresie projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów sportowych i budowlanych na terytorium Polski niezbędnych do przeprowadzenia Igrzysk, a także o określenie sposobu finansowania lub dofinansowanie niektórych kosztów organizacyjnych Igrzysk.

Przepisy projektowanej ustawy będą określać m.in. podmioty, które będą mogły realizować przedsięwzięcia to: jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej, spółka celowa, podmioty gospodarki komunalnej; zasady tworzenia i działania spółki celowej, w tym kto może powołać spółkę, skład zarządu i rady nadzorczej, zasady rozwiązania spółki oraz przedmiot jej działalności; warunki zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a spółką celową.

Projektowane ustawa będzie także określać szczegółowe warunki umowy o powierzeniu przygotowania lub wykonania albo koordynowania i kontroli przedsięwzięć oraz innych przygotowań do Igrzysk, a także będzie zawierała wskazanie szczególnego trybu prowadzenia postępowań administracyjnych przez ich uproszczenie w stosunku do obowiązujących przepisów w sposób ułatwiający i przyspieszający wydanie niezbędnych decyzji.

"Umowę Host City Region Contract podpiszą woj. Małopolskie, woj. Śląskie, miasto Kraków, Polski Komitet Olimpijski i EOC. Zgodnie z jej postanowieniami właściwe organy utworzą Komitet Organizacyjny, który będzie posiadał osobowość prawną zgodną z prawem polskim" - napisano.

Jak dodano, Komitet Organizacyjny zostanie utworzony w Polsce w formie spółki celowej, będzie on uprawniony do podejmowania uzgodnień w sprawie wszystkich aspektów przygotowań i przeprowadzenia III Igrzysk Europejskich 2023.

Zgodnie z projektowaną ustawą przedmiotem działalności spółki będą działania związane przygotowaniem Igrzysk, przy czym zadania powierzone spółce będą uregulowane w umowie zawartej między spółką a województwem Małopolskim. Koszty organizacyjne Igrzysk ponoszone przez spółkę zostaną sfinansowane lub dofinansowane przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej w drodze dotacji celowej.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2021 r.

