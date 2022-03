Projekt: wdrożenie e-Urzędu Skarbowego umożliwi automatyzację zadań KAS

Wdrożenie e-Urzędu Skarbowego umożliwi automatyzację realizacji zadań przez organy KAS, co przyśpieszy załatwienie sprawy podatkowej przez podatnika – wynika z projektu ustawy MF.

W czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, którego autorem jest Ministerstwo Finansów. Jak wynika z uzasadnienia, celem ustawy jest automatyzacja załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową poprzez nowe narzędzie informatyczne dla klientów KAS, jakim będzie e-Urząd Skarbowy.

Jak wskazano, e-Urząd Skarbowy będzie systemem teleinformatycznym KAS dedykowanym pięciu grupom interesariuszy: podatnikom, płatnikom, pełnomocnikom, komornikom sądowym i notariuszom. "E-Urząd będzie umożliwiał dostęp do informacji z obszaru podatków, jak i będzie gwarantował pełną transakcyjność, ponieważ za pomocą udostępnionych narzędzi i usług będzie można załatwić kompleksowo sprawę online, w tym zrealizować obowiązki podatkowe. E-Urząd Skarbowy zapewni obywatelom i przedsiębiorcom pakiet spójnych i komplementarnych usług online umożliwiających kompleksowe załatwianie spraw, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT. Ułatwią one wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, w tym zapłatę podatku" - podano w uzasadnieniu do projektu.

Wskazano, że osoba uwierzytelniona w e-Urzędzie Skarbowym będzie miała dostęp do informacji z obszaru podatków, które dotyczą tej osoby, jak i innych osób w zakresie posiadanego upoważnienia. Będzie też mogła załatwić online sprawy urzędowe dotyczące udostępnionych informacji z obszaru podatków, jak i innych spraw.

"E-Urząd Skarbowy będzie gwarantował proste i szybkie załatwienie sprawy za pośrednictwem udostępnionych e-usług dla użytkownika uwierzytelnionego (zalogowanego do e-Urzędu), także zmniejszenie lub usunięcie formalizmu związanego z załatwieniem sprawy podatkowej. Wdrożenie e-Urzędu Skarbowego umożliwi automatyzację realizacji zadań przez organy KAS, co przyśpieszy załatwienie sprawy podatkowej przez podatnika" - stwierdzono w uzasadnieniu.

Według MF automatyzacja procesu załatwiania spraw przez organy KAS wymaga wprowadzenia szeregu zmian, których celem jest uelastycznienie istniejących zasad dotyczących m.in. podpisywania dokumentów i delegowania kompetencji w ramach organów KAS.

"W tym celu proponuje się m.in. kompleksowe uregulowanie w przepisach o charakterze ustrojowym (tj. ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej) zagadnień związanych z udzielaniem upoważnień przez organy KAS ze szczególnym uwzględnieniem przypadku delegowania uprawnień pomiędzy organami KAS w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Regulacja ta została opracowana w oparciu o dotychczasowe doświadczenia związane przede wszystkim ze stosowaniem przepisów uregulowanych na potrzeby różnych procedur w Ordynacji podatkowej" - dodano w uzasadnieniu.

