Projekt ws. kredytów frankowych coraz bliżej realizacji

Trwają prace nad propozycją KNF dotyczącą zawierania przez banki ugód ws. kredytów we frankach szwajcarskich. Kredytobiorcom zostaną przedstawione ankiety, potem projekt wejdzie w fazę pilotażu - powiedział w środę prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

"Prace nad tą propozycją, koncepcją, trwają. To jest jedno z największych ewentualnych przedsięwzięć o charakterze finansowym, ale także prawnym, także wielkim wyzwaniem jeśli chodzi o obciążenia, zapewnienie stabilności, więc tutaj te prace muszą być poprowadzone dokładnie. One będą miały swoją fazę rozmów, pewnego komunikowania się z klientami poprzez pewne specjalne ankiety" - powiedział Pietraszkiewicz zapytany, kiedy sektor bankowy przedstawi stanowisko odnośnie propozycji przewodniczącego KNF w sprawie kwestii kredytów frankowych.

Jak mówił, "później, po przeanalizowaniu w poszczególnych bankach (...), będzie faza pilotażu i potem wnioski z tego pilotażu muszą być wyciągnięte, żeby ten proces opisać ewentualnie jak najlepiej". "Nie ukrywajmy - to wszystko musi być także zharmonizowane z całym problemem stabilności, zapewnienia płynności, a więc konsultacje, rozmowy i uzgodnienia z różnymi instytucjami" - powiedział.

Jego zdaniem, "z chwilą zaawansowania tych prac, w kolejnych tygodniach będą się pojawiały informacje na ten temat".

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski zaproponował bankom w grudniu ubiegłego roku, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód w sprawie kredytów frankowych. Nadzorca chce, by banki wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby dla klientów banków realną alternatywą do ścieżki sądowej.

Jastrzębski ocenił, że nadszedł moment, by sektor bankowy ostatecznie zmierzył się i uporał z problemem kredytów we frankach szwajcarskich. Jego zdaniem, rozwiązanie, które zostanie wypracowane, musi uwzględniać także interesy klientów, którzy w analogicznym czasie co kredytobiorcy frankowi zaciągali kredyty w złotych.

Jako najbardziej spójne i mające szanse powodzenia wskazał rozwiązanie, w którym klienci banków zaczęliby się rozliczać z bankami tak, jak gdyby ich kredyty od początku były kredytami złotowymi, oprocentowanym według odpowiedniej stopy WIBOR, powiększonej wtedy o marżę.