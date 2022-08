Projekt ws. warunków wsparcia z KPO rolników produkujących i sprzedających produkty rolne

Stworzenie podstawy prawnej dla wdrożenia sprawnego, efektywnego i szeroko dostępnego systemu wsparcia rolników na tworzenie miejsc do przetwarzania, przechowywania i sprzedaży produktów rolnych - wynika z opublikowanego w poniedziałek projektu rozporządzenia resortu rolnictwa.

W poniedziałek do konsultacji przekazany został projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa i akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Jak wskazano w projekcie, jego celem jest stworzenie podstawy prawnej dla wdrożenia sprawnego, efektywnego i szeroko dostępnego systemu wsparcia na tworzenie lub modernizację miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania i przygotowania do sprzedaży przez rolników produktów rolnych, miejsc przeznaczonych do prowadzenia ich sprzedaży.

Z rozporządzenia wynika, że poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty budowy budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, do zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu tych produktów.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, oczekiwanym efektem wejścia w życia projektowanego rozporządzenia będzie rozwój i dywersyfikacja krótkich łańcuchów dostaw poprzez wsparcie modernizacji działalności rozpoczynanej lub kontynuowanej przez rolników w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, oraz jej dostosowanie do założeń i wymogów unijnych strategii na rzecz zmniejszania wpływu na środowisko.

