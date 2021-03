Projekt: wydłużenie pomocy na produkcję służącą zwalczaniu pandemii

Pomoc inwestycyjna m.in. na produkcję służącą zwalczaniu pandemii, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020, będzie mogła być udzielana do końca tego roku - przewiduje projekt zmiany rozporządzenia, opublikowany we wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu, wcześniejsze rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 15 lipca 2020 r. w tej sprawie dało podstawę prawną do udzielania pomocy publicznej dopuszczonej przez Komisję Europejską. Pomoc na podstawie tego rozporządzenia udzielana może być tylko do 30 czerwca 2021 r.

Na początku lutego br. Komisja Europejska zdecydowała o możliwości wydłużenia okresu, kiedy taka pomoc może być udzielana, stąd projekt zmiany istniejącego rozporządzenia.

Pomoc udzielana będzie w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.