Projekt: zerowa stawka VAT ma być utrzymana do końca tego roku m.in. na polepszacze gleby

Utrzymanie 0 proc. stawki VAT do końca tego roku m.in. na polepszacze gleby zakłada projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów, który w piątek opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji, celem projektowanego rozporządzenia jest przedłużenie stosowania 0 proc. stawki VAT dla polepszaczy gleby, środków wapnujących, biostymulatorów niemikrobiologicznych, produktów nawozowych mieszanych składających się z nawozu i środka wapnującego oraz podłoży do upraw (z wyłączeniem podłoży mineralnych oraz podłoży do upraw grzybów) do 31 grudnia 2022 r.

Obecnie przepisy zakładają, że 0 proc. stawka VAT dla polepszaczy gleby obowiązuje do 31 października br.

