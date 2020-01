Projekt zmian w Prawie energetycznym w wykazie prac RM

Szereg regulacji UE, wprowadzenie dwóch wiceprezesów URE, inteligentne liczniki energii - znalazły się w projekcie nowelizacji Prawa energetycznego, którym - jak wynika z wykazu prac Rady Ministrów - rząd zamierza przyjąć w pierwszym kwartale 2020 r.

Zgodnie z projektem, nabór na Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będzie przeprowadzał zespół powołany przez ministra właściwego ds. energii. Prezes URE będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy dwóch wiceprezesów. Zostaną oni wybrani przez prezesa URE w konkursie.

Zmiana ustawy ma implementować europejskie regulacje dotyczące transgranicznych zdolności przesyłowych oraz m.in. dotyczące definicji uczestnika rynku energii. Będzie nim mógł być każdy odbiorca.

Jak podkreśla się w wykazie, "dokonuje się zmian w zakresie przepisów regulujących politykę energetyczną państwa w sposób pozwalający na elastyczne kształtowanie formuły dokumentu". Z Prawa energetycznego wykreślony ma być zapis, że polityka energetyczna państwa ma być opracowywana co cztery lata.

Celem polityki energetycznej państwa ma być "bezpieczeństwo energetyczne kraju, przy zapewnieniu wzrostu konkurencyjności gospodarki, a także zmniejszenia negatywnego oddziaływania sektora energii na środowisko". Polityka ma być opracowywana "zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju kraju" i zawierać m.in. diagnozę sytuacji w sektorze energii, priorytetowe kierunki działań państwa w sektorze energii i prognozy zmian bilansu paliwowo-energetycznego.

Proponowane przepisy zakładają, że notoryczne naruszanie zbiorowych interesów konsumenta energii powinno stanowić przesłankę umożliwiającą regulatorowi cofnięcie koncesji.

Szereg zapisów dotyczy informacji i danych o rynku energii. Projekt przewiduje stworzenie centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE). Jego operatorem (OIRE) będzie operator systemu przesyłowego energii elektrycznej. Projekt reguluje zakres zadań i obowiązków CSIRE i OIRE, wskazuje, jakie dane będą mogły być gromadzone i udostępniane. Operator będzie miał 3 lata od wejścia ustawy w życie na stworzenie tego systemu.

Projekt przewiduje wprowadzenie harmonogramu montażu przez operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) energii elektrycznej liczników zdalnego odczytu - tzw. inteligentnych. Do końca 2023 r. ma je mieć co najmniej 15 proc. odbiorców danego OSD, dwa lata później - 35 proc., na koniec 2027 r. wskaźnik ten ma wynosić co najmniej 65 proc., a do końca 2028 r. - co najmniej 80 proc. Dane z liczników o pobranej z sieci i oddanej do niej energii będą sumowane w okresach 15 min. Gromadzone będą też dane o mocy, parametrach jakościowych i inne, których zbieranie będą przewidywać odrębne przepisy.

Projekt zawiera pakiet rozwiązań dla magazynów. Magazyny o mocy do 10 MW nie będą wymagały koncesji, magazyny o mocy powyżej 50 kW będą musiały być wpisane do rejestru magazynów odpowiedniego operatora. Projekt ma zlikwidować podwójne pobieranie opłat dystrybucyjnych i przesyłowych - za energię pobraną z sieci do magazynu i oddaną z magazynu do sieci.

W Prawie energetycznym pojawi się też podstawa dla odzyskiwania - rekuperacji - energii elektrycznej wprowadzonej do sieci trakcyjnej w czasie hamowania pociągów czy tramwajów, oraz odbioru energii elektrycznej przez punkt ładowania z podłączonego do niego samochodu elektrycznego.